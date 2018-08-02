В столице Словакии хотят открыть центр крымских вин

ЯЛТА, 2 авг – РИА Новости. Центр крымских вин может быть открыт в столице Словакии Братиславе, заявил глава словацкой делегации, депутат Национального совета Словакии Петер Марчек.

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии находится в Крыму с трехдневным рабочим визитом.

"Мы подготовили уже конкретный договор. В Братиславе один из моих коллег имеет гостиницу, которая называется "Крым". Мы сейчас договорились с крымскими бизнесменами, что можем в этой гостинице сделать центр крымских вин, где будет дегустация и продажа вин не только для Словакии, но и всей Европы", — сказал Марчек на встрече словацкой делегации с руководством Ялты.

Кроме того, по его словам, также обсуждается вопрос создания Европейско-крымской торговой палаты для сотрудничества крымского и словацкого бизнеса.

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