Евросоюз сократил зависимость от российского газа, утверждает Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 2 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз сократил зависимость от российского природного газа, с таким утверждением выступил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, комментируя итоги своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом 25 июля в Вашингтоне.

По итогам встречи Юнкер и Трамп сообщили, что Евросоюз хочет увеличить импорт СПГ из США для диверсификации своего энергоснабжения. ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема СПГ, если цены будут конкурентоспособными. Трамп в понедельник заявил, что США и ЕС обсуждают строительство 9-11 новых СПГ-терминалов в Европе под американский СПГ за счет средств ЕС.

"Зависимость от России сокращена", — приводит в четверг слова Юнкера люксембургский интернет-ресурс Paperjam. В среду вечером глава ЕК дал интервью местному телеканалу RTL.

По информации Paperjam, "решение по сжиженному природному газу, по словам Юнкера, стало результатом саммита Европейский союз – Западные Балканы 17 мая в Софии". В декларации, принятой по итогам встречи в верхах, говорится, что приоритет при сотрудничестве ЕС с западно-балканскими странами в обеспечении энергобезопасности будет отдан "улучшению энергоэффективности и трансграничному объединению энергосистем, диверсификации источников и путей (поставок энергоресурсов – ред.)".

При этом в конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания в этом году может выйти на максимальный объем экспорта по контрактам с европейскими потребителями, который составляет 205,3 миллиарда кубометров. Эксперты, опрошенные РИА Новости после встречи Трампа и Юнкера, отмечали, что это не первый раз, когда Европа заявляет, что хочет снизить зависимость от "Газпрома", но по факту она в последние годы только растет: экономически целесообразнее закупать российский газ.

В 2017 году РФ поставила на рынок Европы 194,4 миллиарда кубометров газа, а США — мене 2 миллионов тонн СПГ (около 3 миллиардов кубометров). Сейчас доля рынка "Газпрома" в Европе составляет около 35%, доля американского СПГ — менее 1%, стоимость поставки 1 тысячи кубометров газа в Европу из РФ составляет около 120-130 долларов, а из США — около 175 долларов, говорили аналитики.