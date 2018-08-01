МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мотоцикл проекта "Кортеж" выйдет на рынок под брендом "Иж". Об этом сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Этот бренд известен с советских времен, сейчас он принадлежит нашему концерну "Калашников", который и ведет работы над новой машиной", — рассказал Чемезов. По его словам, мотоцикл поступит в свободную продажу, однако будет ли он в точности повторять "кортежный", пока не ясно.

"В нем точно будут использоваться решения — дизайнерские и технические, которые применяются в мотоцикле для проекта "Кортеж". Мотоцикл планируется продавать как в стране, так и за рубежом", — добавил глава "Ростеха". Он пояснил, что корпорация "не ставит никаких знаков различия" между рынками.

В рамках Петербургского экономического форума-2018 Чемезов рассказал, что мотоцикл проекта "Кортеж" может появиться не ранее 2019 года. Он отметил, что новое транспортное средство еще не прошло все испытания. Однако, по словам главы "Ростеха", прототип уже существует, и сейчас стоит задача создать инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями безопасности.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан и минивэн на единой модульной платформе. Кроме того, этот ряд в следующем году пополнит внедорожник.

Проект реализует госинститут НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства составили 12,4 миллиарда рублей. В свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от десяти миллионов рублей.