Пассажиропоток по "единому" билету в Крым и Абхазию за год вырос на 15%

КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Перевозки по "единому" билету в Крым, Абхазию и обратно за год выросли на 15%, с начала нынешнего сезона перевезено без малого 225 тысячи пассажиров, сообщает Единая транспортная дирекция (ЕТД).

"С 30 апреля по 30 июля по "единому" билету в Крым и Республику Абхазия и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта перевезено 224 тысячи 815 пассажиров, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

По данным ЕТД, на период до 30 сентября оформлено 334,3 тысячи "единых" билетов с железнодорожной и 46,4 тысячи с авиационной составляющей.

Перевозки по "единому" билету в 2018 году осуществляются в семь городов Крыма и обратном направлении с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы. Кроме того, ЕТД организует перевозки в пять городов Абхазии с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера через аэропорт Сочи.

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