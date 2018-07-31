Приморье покажет на ВЭФ-2018 виртуальные корабли и откроет эко-бар

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Гости экспозиции Приморья на выставке "Улицы Дальнего Востока", которая пройдет в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, смогут побывать в "пляжном домике", попробовать местное мороженое и увидеть на своих мобильных телефонах строящиеся корабли, сообщает администрация края.

"Основная тема павильона – "Создавая в Приморье"… Выставочное пространство будет включать открытые площадки и реконструированную выставочную зону. К существующему павильону "Сихотэ-Алинь" вместо павильона "Лотос" будет установлен дополнительный модуль с оборудованной видовой площадкой… На открытой площадке будут смонтированы деревянные подиумы, на которых разместится тематическая морская экспозиция", — говорится в сообщении. Одним из ее элементов станет современный катер, созданный местной компанией "Композитное кораблестроение". Рядом установят жилой модуль из композитных материалов от приморской компании "Композитная архитектура". Эти объекты станут частью фотозоны "Пляжный домик".

На площадке установят эко-бар с продукцией от приморских производителей и разместят стойку Туристско-информационного центра Приморского края. В основном павильоне "Сихотэ-Алинь" развернется современная экспозиция достижений приморских компаний. В другом павильоне с помощью технологий дополненной реальности покажут перспективные инвестиционные проекты. Гости выставки смогут увидеть смонтированный ролик из 3D-панорам природных и туристических объектов.

В зоне "Море" представят современные разработки и технологии для судостроения, аквакультуры и рыболовства. За счет затемнения здесь будет создан эффект погружения на морское дно – на стенах вывесят экраны с проектами современных судов, подсвеченные макеты, аквариум с морскими гидробионтами.

Пройдя зигзагообразный туннель в павильоне, посетители попадут в экспозицию с будущими проектами региона. Главным экспонатом зала станет напольная карта Приморского края с объектами дополненной реальности. При помощи своих мобильных устройств посетители увидят, как будет выглядеть новый корабль, современный комплекс по патрулированию морской акватории – тримаран и другие объекты. Кроме того, в приморском павильоне для гостей несколько раз в день будут проводиться дегустации сыра, шоколада и мороженого от производителей края.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.