Приморье покажет на ВЭФ-2018 виртуальные корабли и откроет эко-бар

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Гости экспозиции Приморья на выставке "Улицы Дальнего Востока", которая пройдет в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, смогут побывать в "пляжном домике", попробовать местное мороженое и увидеть на своих мобильных телефонах строящиеся корабли, сообщает администрация края.
На площадке установят эко-бар с продукцией от приморских производителей и разместят стойку Туристско-информационного центра Приморского края. В основном павильоне "Сихотэ-Алинь" развернется современная экспозиция достижений приморских компаний. В другом павильоне с помощью технологий дополненной реальности покажут перспективные инвестиционные проекты. Гости выставки смогут увидеть смонтированный ролик из 3D-панорам природных и туристических объектов.
Пройдя зигзагообразный туннель в павильоне, посетители попадут в экспозицию с будущими проектами региона. Главным экспонатом зала станет напольная карта Приморского края с объектами дополненной реальности. При помощи своих мобильных устройств посетители увидят, как будет выглядеть новый корабль, современный комплекс по патрулированию морской акватории – тримаран и другие объекты. Кроме того, в приморском павильоне для гостей несколько раз в день будут проводиться дегустации сыра, шоколада и мороженого от производителей края.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.