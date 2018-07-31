РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Аналитики не ждут повторения рекордной дефляции в России в августе

02831
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России. Архивное фотоДенежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Цены в России в августе 2018 года могут замереть или немного понизиться за счет сезонных факторов: традиционного для конца лета — начала осени удешевления плодоовощной продукции на фоне нового урожая, но рекорды по дефляции, которые были зафиксированы в августе прошлого года, в этом году не повторятся, полагают опрошенные РИА Новости аналитики.

Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Банк России ожидает ускорение годовой инфляции в июле

Минэкономразвития в одном из последних докладов спрогнозировало, что помесячные темпы инфляции в июле вернутся в диапазон 0,3-0,4%, а в августе снизятся до 0% или дефляции в 0,1%.

"По еженедельным данным можно сказать, что с 1 по 23 июля уже накоплено 0,41-0,42 процентного пункта, поэтому по итогам полного месяца ожидаем около 0,5 процентного пункта (в годовом выражении – 2,8%) или чуть выше. Если так, то это будет очень близко к июльским цифрам 2014 и 2016 годов", — заявил РИА Новости эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

По данным Росстата, с 17 по 23 июля недельная инфляция в РФ замедлилась до нуля. В текущем году она почти все время держалась на уровне 0,1%. Летом две недели с 26 июня по 2 июля, с 3 по 9 июля она была на уровне 0,2%. Снижение в конце июля вызвано подешевевшими ценами на плодоовощную продукцию: капусту, помидоры, огурцы, картофель.

Этот фактор окажет основное влияние на цены в августе. "В среднем дефляция в подкатегории продовольственных цен наблюдается почти каждый год в конце лета – начале осени из-за естественной динамики цен сезонных товаров, которые мало хранятся. В текущем году сезонная дефляция возможна по тем же причинам, если увидим по урожаю, что-то похожее на прошлый год", — сказал Куликов.

Без рекордов

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
ЦБ прогнозирует в 2019 году превышение годовой инфляцией 4% из-за роста НДС
В прошлом году дефляция в РФ в августе составила рекордные за историю наблюдений 0,5%, тренд на понижение цен сохранился и в сентябре, но достиг лишь 0,1%. Тогда Минэкономразвития объяснило эту тенденцию тоже снижением цен на плодоовощную продукцию.

Прошлогоднее снижение объясняется также и падением продовольственных цен на мировых рынках и укреплением рубля, чего нет в этом году, заявил директор аналитического департамента инвесткомпании "Локо-инвест" Кирилл Тремасов. "Прошлогодний рекорд вряд ли повторится. Урожай в этом году будет похуже, судя по предварительным оценкам, а обычно для августа-сентября – это самый важный фактор. Ну и все остальные: рубль остается достаточно слабым, выросли цены на бензин, хотя сейчас они и остановились", — сказал он, прогнозируя нулевую динамику цен в августе.

Более оптимистичный прогноз по дефляции на август — 0,2-0,1% — дает главный аналитика банк "Уралсиб" Алексей Девятов. "В прошлом году дефляция была обусловлена погодными условиями, был холодный июнь, потом все овощи созрели в один момент и выплеснулись на рынок, и мы увидели результат. В этом году более ровные погодные условия, поэтому такого не произойдет. Я думаю, что в сентябре мы дефляции не увидим", — считает Девятов.

Годовая инфляция ускорилась

Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Ромир": личная инфляция россиян в июне была ниже официальной
Месячная дефляция – кратковременный тренд, который не окажет сильного влияния на показатели в годовом выражении и по итогам года, полагает Тремасов. По его мнению, годовая инфляция как раз вырастет в августе на фоне значительного показателя дефляции в прошлом году в этот период. "И годовой показатель на эти 0,5% и подскочит. Если на конец июля он ускорится до 2,6-2,7% с 2,3% в июне, то на конец августа годовой показатель будет на уровне 3,1-3,2%. По итогам года уложимся в 4%", — полагает аналитик.

Об ускорении инфляции в годовом выражении в июле говорит и Девятов, он полагает, что "в конце сентября есть все шансы перейти за 3% год к году". Прогноз Минэкономразвития предполагает уровень инфляция в 2018 году в 3,1%.

Сезонная дефляция в течение одного месяца – это норма, объясняет Куликов. "А дефляция в годовом выражении – это уже тревожно. Но в обозримой перспективе она почти невозможна", — сказал он. Негативные эффекты от годовой дефляции – рост реальных ставок в экономике, так как номинальные ставки становятся менее гибкими; рост эффекта отложенного спроса на товары не первой необходимости, то есть, зачем покупать сейчас, если через месяц будет дешевле; реальный рост долговой нагрузки, перечисляет аналитик.

Пенсионное удостоверение. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Правительство ставит задачу повышения пенсий в два раза выше инфляции
В целом не только дефляция, но и низкая инфляция не позитивны для экономики, отметил Тремасов. "Ряд отраслей очень страдают от низкой инфляции. За последний год наиболее ярко это проявилось в сегменте розничной торговли. У всех наших крупных розничных сетей ухудшились показатели", — добавил он. Однако, по его оценке, причиной ухудшения была не только низкая инфляция, но и отсутствие роста доходов населения. При устойчивом росте такого коллапса бы не случилось в продажах розничных сетей, полагает он.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7% против падения на 5,8% за 2016 год. Росстат в июле сообщил, что рост реальных располагаемых доходов россиян в июне ускорился до 0,2% в годовом выражении с майских 0,1%, рост реальных зарплат в свою очередь замедлился до 7,2% с 7,6% месяцем ранее. Реальные располагаемые доходы в первом полугодии к аналогичному периоду 2017 года выросли на 2,6%. Рост реальной заработной платы за шесть месяцев составил 8,7%. Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена