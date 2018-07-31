Аналитики не ждут повторения рекордной дефляции в России в августе

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Цены в России в августе 2018 года могут замереть или немного понизиться за счет сезонных факторов: традиционного для конца лета — начала осени удешевления плодоовощной продукции на фоне нового урожая, но рекорды по дефляции, которые были зафиксированы в августе прошлого года, в этом году не повторятся, полагают опрошенные РИА Новости аналитики.

Минэкономразвития в одном из последних докладов спрогнозировало, что помесячные темпы инфляции в июле вернутся в диапазон 0,3-0,4%, а в августе снизятся до 0% или дефляции в 0,1%.

"По еженедельным данным можно сказать, что с 1 по 23 июля уже накоплено 0,41-0,42 процентного пункта, поэтому по итогам полного месяца ожидаем около 0,5 процентного пункта (в годовом выражении – 2,8%) или чуть выше. Если так, то это будет очень близко к июльским цифрам 2014 и 2016 годов", — заявил РИА Новости эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

По данным Росстата, с 17 по 23 июля недельная инфляция в РФ замедлилась до нуля. В текущем году она почти все время держалась на уровне 0,1%. Летом две недели с 26 июня по 2 июля, с 3 по 9 июля она была на уровне 0,2%. Снижение в конце июля вызвано подешевевшими ценами на плодоовощную продукцию: капусту, помидоры, огурцы, картофель.

Этот фактор окажет основное влияние на цены в августе. "В среднем дефляция в подкатегории продовольственных цен наблюдается почти каждый год в конце лета – начале осени из-за естественной динамики цен сезонных товаров, которые мало хранятся. В текущем году сезонная дефляция возможна по тем же причинам, если увидим по урожаю, что-то похожее на прошлый год", — сказал Куликов.

Без рекордов

В прошлом году дефляция в РФ в августе составила рекордные за историю наблюдений 0,5%, тренд на понижение цен сохранился и в сентябре, но достиг лишь 0,1%. Тогда Минэкономразвития объяснило эту тенденцию тоже снижением цен на плодоовощную продукцию.

Прошлогоднее снижение объясняется также и падением продовольственных цен на мировых рынках и укреплением рубля, чего нет в этом году, заявил директор аналитического департамента инвесткомпании "Локо-инвест" Кирилл Тремасов. "Прошлогодний рекорд вряд ли повторится. Урожай в этом году будет похуже, судя по предварительным оценкам, а обычно для августа-сентября – это самый важный фактор. Ну и все остальные: рубль остается достаточно слабым, выросли цены на бензин, хотя сейчас они и остановились", — сказал он, прогнозируя нулевую динамику цен в августе.

Более оптимистичный прогноз по дефляции на август — 0,2-0,1% — дает главный аналитика банк "Уралсиб" Алексей Девятов. "В прошлом году дефляция была обусловлена погодными условиями, был холодный июнь, потом все овощи созрели в один момент и выплеснулись на рынок, и мы увидели результат. В этом году более ровные погодные условия, поэтому такого не произойдет. Я думаю, что в сентябре мы дефляции не увидим", — считает Девятов.

Годовая инфляция ускорилась

Месячная дефляция – кратковременный тренд, который не окажет сильного влияния на показатели в годовом выражении и по итогам года, полагает Тремасов. По его мнению, годовая инфляция как раз вырастет в августе на фоне значительного показателя дефляции в прошлом году в этот период. "И годовой показатель на эти 0,5% и подскочит. Если на конец июля он ускорится до 2,6-2,7% с 2,3% в июне, то на конец августа годовой показатель будет на уровне 3,1-3,2%. По итогам года уложимся в 4%", — полагает аналитик.

Об ускорении инфляции в годовом выражении в июле говорит и Девятов, он полагает, что "в конце сентября есть все шансы перейти за 3% год к году". Прогноз Минэкономразвития предполагает уровень инфляция в 2018 году в 3,1%.

Сезонная дефляция в течение одного месяца – это норма, объясняет Куликов. "А дефляция в годовом выражении – это уже тревожно. Но в обозримой перспективе она почти невозможна", — сказал он. Негативные эффекты от годовой дефляции – рост реальных ставок в экономике, так как номинальные ставки становятся менее гибкими; рост эффекта отложенного спроса на товары не первой необходимости, то есть, зачем покупать сейчас, если через месяц будет дешевле; реальный рост долговой нагрузки, перечисляет аналитик.

В целом не только дефляция, но и низкая инфляция не позитивны для экономики, отметил Тремасов. "Ряд отраслей очень страдают от низкой инфляции. За последний год наиболее ярко это проявилось в сегменте розничной торговли. У всех наших крупных розничных сетей ухудшились показатели", — добавил он. Однако, по его оценке, причиной ухудшения была не только низкая инфляция, но и отсутствие роста доходов населения. При устойчивом росте такого коллапса бы не случилось в продажах розничных сетей, полагает он.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7% против падения на 5,8% за 2016 год. Росстат в июле сообщил, что рост реальных располагаемых доходов россиян в июне ускорился до 0,2% в годовом выражении с майских 0,1%, рост реальных зарплат в свою очередь замедлился до 7,2% с 7,6% месяцем ранее. Реальные располагаемые доходы в первом полугодии к аналогичному периоду 2017 года выросли на 2,6%. Рост реальной заработной платы за шесть месяцев составил 8,7%. Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.