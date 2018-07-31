Трамп пообещал сохранить санкции против России

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в минувший понедельник, что введенные против России санкции останутся без изменений.

"Санкции против России останутся, как есть", — сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Председатель итальянского правительства, в свою очередь, заявил, что Рим открыт к диалогу с Москвой. Однако, по его словам, говорить о снятии ограничений за один день нельзя.

Конте также подчеркнул, что система санкций не должна наносить ущерб российским гражданам и малому и среднему бизнесу. Он отметил, что ограничительные меры — это не самоцель.

В Италии подсчитали потери

Санкции против России нанесли существенный вред экономике Италии, ежедневно страна терпит убытки в размере семи миллионов евро, заявил на прошлой неделе бывший итальянский сенатор Роберто Мура на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Санкции очень сильно повредили нашей экономике. Те данные, которыми я располагаю, говорят о том, что Италия каждый день несет убытки в семь миллионов евро. Мы потеряли десять тысяч рабочих мест с того момента, как были введены санкции. Поэтому санкции не только проблема России, но и огромная проблема для Италии", — сказал сенатор.

Ранее посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил РИА Новости, что новые власти Италии будут стремиться повлиять на режим антироссийских санкций, однако в ближайшее время отмена ограничений вряд ли будет возможна.

"Новое правительство Италии взяло курс на отмену санкций в отношении России. Однако мы не считаем, что в ближайшее время это будет возможно", — сказал агентству итальянский дипломат.

"Санкции остаются в силе"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на прошлой неделе, что политика США в области санкций против России по итогам встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина не изменилась.

"Я могу сказать вам, что политика в отношении санкций против РФ осталась прежней. Санкции остаются в силе", — ответил Помпео на вопрос сенаторов, обсуждалась ли политика ослабления санкций против России в рамках встречи Трампа и Путина один на один.

На сам вопрос, проходило ли обсуждение этой темы в рамках встречи, Помпео ответить отказался. Он отметил, что Трамп имеет право на такие встречи, и у Помпео "сложилось полное впечатление" о том, что обсуждалось на этой встрече.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.