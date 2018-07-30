США меньше других стран занимаются протекционизмом, заявил министр торговли

ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты менее других стран в мире занимаются протекционизмом, они готовы к открытому рынку, нулевым пошлинам и устранению барьеров, если другие правительства сделают то же самое, заявил глава американского минторга Уилбур Росс.

"До того, как они (страны Азиатско-Тихоокеанского региона) защищают своих производителей, нам еще слишком далеко … Мы готовы к нулевым пошлинам, мы готовы к снятию торговых барьеров, только если другие страны сделают так же. Если разобраться, США — самая непротекционистская страна в мире", — сказал он, выступая в Торговой палате США в рамках бизнес-форума по Азиатско-Тихоокеанскому партнерству.

Власти многих стран критикуют администрацию президента США Дональда Трампа за излишний протекционизм. Американские чиновники на это отвечают, что они добиваются равных условий торговли для представителей любого бизнеса, независимо от страны. И заградительные пошлины, которые вводит администрация, не что иное, как способ добиться равноправной торговли, поскольку, по словам Трампа, другие страны слишком долго пользовались преимуществами и не учитывали интересы США.

Ситуация вылилась в одно из самых крупных противостояний мировых экономик – США и Китая. Однако США настаивают, что речь о торговой войне не идет и это лишь переговорный процесс о торговом соглашении двух стран.