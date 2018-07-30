ФЦП по развитию Крыма решено продлить до 2022 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Федеральную целевую программу по развитию Крыма решено продлить до 2022 года, договоренность об этом была достигнута на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
По его словам, инфраструктура Крыма за последние 20-30 лет была серьезно недоинвестирована.
"Сейчас мы начинаем постепенно входить на тот период, когда ключевые, знаковые объекты начинают сдаваться, вводиться… Постепенно все это начинает работать на граждан России, живущих в Крыму, но понятно, что есть еще объекты, о которых сразу не подумали. Какие-то другие проблемы появились. Как раз обсуждали, что до 2022 года эти объекты будут включены и добавлены в развитие этой программы. Будет стандартный бюджетный процесс, будем удлинять программу, делать ее до 2022 года, добавим объекты уже со сроками исполнения за пределами 2020 года", — сказал министр.
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