ФЦП по развитию Крыма решено продлить до 2022 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Федеральную целевую программу по развитию Крыма решено продлить до 2022 года, договоренность об этом была достигнута на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Сегодня на совещании с Дмитрием Анатольевичем (главой правительства РФ Дмитрием Медведевым – ред.) об этом была достигнута договоренность, что программа будет продлеваться, будут появляться новые объекты. Первый раз, когда делалась программа, первый срок был выбран как основная пятилетка (до 2020 года — ред.), чтобы адресовать ключевые проблемы, которые были в инфраструктуре", — сказал Орешкин журналистам.

По его словам, инфраструктура Крыма за последние 20-30 лет была серьезно недоинвестирована.

"Сейчас мы начинаем постепенно входить на тот период, когда ключевые, знаковые объекты начинают сдаваться, вводиться… Постепенно все это начинает работать на граждан России, живущих в Крыму, но понятно, что есть еще объекты, о которых сразу не подумали. Какие-то другие проблемы появились. Как раз обсуждали, что до 2022 года эти объекты будут включены и добавлены в развитие этой программы. Будет стандартный бюджетный процесс, будем удлинять программу, делать ее до 2022 года, добавим объекты уже со сроками исполнения за пределами 2020 года", — сказал министр.

Орешкин ранее в понедельник сообщил, что МЭР предложило увеличить финансирование программы минимум на 37 миллиардов рублей. Министр отмечал, что нынешний объем пятилетней программы составляет более 800 миллиардов рублей, 790 из которых приходится на федеральный бюджет.

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