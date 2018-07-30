Арбитраж Петербурга ввел наблюдение в отношении одной из структур "Юлмарта"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник по заявлению компании "БигБокс" ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Юлмарт Девелопмент", входящего в структуру интернет-ритейлера "Юлмарт", следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Информация о принятом судебном акте — введение наблюдения", — сообщается в карточке дела.

Резолютивная и мотивировочная части определения суда пока не опубликованы.

Ранее в июне арбитраж Петербурга ввел процедуру наблюдения в отношении интернет-ритейлера "Юлмарт", а в конце декабря 2016 года была введена аналогичная процедура в отношении ООО "Юлмарт РСК", операционной компании ГК "Юлмарт". Также 8 августа суд изучит заявление компании "БигБокс" о признании банкротом ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания".

Онлайн-ритейлер "Юлмарт" — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. Основными акционерами компании являются Дмитрий Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Михаил Васинкевич. Иск Костыгина о признании Васинкевича банкротом арбитраж Петербурга рассмотрит 8 августа.

По данным следствия, Костыгин, будучи акционером иностранной фирмы, которая является учредителем НАО "Юлмарт", в апреле прошлого года получил кредит в Сбербанке, представив ложные сведения о финансовом состоянии своей компании. Полученным миллиардом рублей обвиняемый, как отмечало следствие, "распорядился по своему усмотрению". Ему предъявлено обвинение по статье "мошенничество в сфере кредитования". Сам Костыгин, который сейчас находится под домашним арестом, вину не признает.