Цена нефти превысила $75 за баррель

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent в понедельник утром поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с 16 июля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.08 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21% — до 74,92 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она достигала 75,03 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,77% — до 69,22 доллара за баррель.

После колебаний утром в понедельник цены на нефть перешли в зеленую зону, в том числе в рамках коррекции после существенного снижения в пятницу на фоне данных о росте числа буровых установок в США за прошлую неделю. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю по 27 июля общее число нефтяных буровых установок в стране выросло на три штуки, до 861 установки.

Оптимизма инвесторам прибавляют пятничные данные министерства торговли США. По первой оценке, реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года ускорился до 4,1% в годовом выражении с 2,2% в первом квартале. Это самые быстрые темпы роста с 2014 года.

"Это хороший показатель, который предполагает высокий спрос на энергоресурсы в конце года", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).