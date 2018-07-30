В России продлили программу льготного автокредитования до 2020 года

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Правительство продлило программу льготного автокредитования до 2020 года. Постановление опубликовано на сайте кабинета.

Общий объём финансирования программы составил 15 миллиардов рублей.

Программа льготного автокредитования действует с 2015 года и предполагает предоставление кредитной организацией скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в 10% от стоимости приобретаемого автомобиля с последующим возмещением затрат из федерального бюджета.

"В целях повышения доступности автомобилей российского производства для жителей Дальнего Востока скидка, предоставляемая в рамках социальных программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в Дальневосточном федеральном округе, увеличена до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля", — уточняется в документе.

Мера призвана способствовать стоимостному паритету новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей.

Принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45,1 тысячи автомобилей, 5,8 тысячи из которых будут проданы на Дальнем Востоке, поясняется в постановлении.