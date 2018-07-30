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Эксперты предсказали курс рубля на август

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© AFP 2018 / Alexander NemenovРублевая монета на фоне Московского Кремля. Архивное фотоРублевая монета на фоне Московского Кремля. Архивное фото
© AFP 2018 / Alexander Nemenov

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Приближающийся август вряд ли станет серьезным испытанием для рубля, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров БРИКС. 27 июля 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Давление на валюту РФ может сохраниться из-за рисков геополитических обострений, падения цен на нефть и локального дефицита долларов из-за конвертации дивидендов в валюту и на фоне ужесточения монетарной политики в США, но доллар по крайней мере не сможет укрепиться выше 64 рублей, считает большинство экспертов.

Август — месяц испытаний

Август традиционно считается сложным месяцем для рубля. Статистика за последние 20 лет указывает на то, что в этом месяце нацвалюта демонстрировала негативную динамику по отношению к доллару в 70% случаев, отметил аналитик "Нордеа банка" Денис Давыдов.

"Однако если из наблюдения исключить весьма драматичный 1998 год, то в среднем российская валюта в периоды снижения теряла в весе лишь около 3% в паре с долларом. После перехода рубля "в свободное плавание" в конце 2014 года снижение российской валюты отмечено лишь в августе 2015 года. Впрочем, тогда нефтяные цены на фоне рисков перепроизводства снижались до уровней, близких к 40 долларам за баррель марки Brent", — добавил он.

Американский нефтяник. Архивное фото
© AP Photo / Gregory Bull
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Практически всегда обвалы рубля начинались после масштабных коллапсов цен на нефть: так было в 1998 году (но к обвалу нефтяных цен примешивалась еще и неспособность России обслуживать огромный долг), так было и в 2008 году, и в 2014-2015 годах, рассуждает заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова.

64 рубля – предел для доллара в августе?

Приближающийся месяц вряд ли станет кризисным для рубля, полагают эксперты.

"Объем выплат по внешнему долгу в августе – наименьший среди других месяцев. По данным ЦБ, он ожидается на уровне 4,3 миллиарда долларов, что вдвое ниже, чем в среднем за месяц в этом году. Профицит торгового баланса, вероятнее всего, останется на уровне 15 миллиардов долларов. Активность Минфина на валютном рынке, судя по всему, сохранится прежней. Влияние покупок в резервы на курс заметно, но важно, что оно не вырастет", — сказал начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Цена на нефть резко упала на фоне рисков торговых войн, которые США ведет с другими странами, но удержалась выше 70 долларов за баррель марки Brent. Вероятнее всего, котировки "черного золота" останутся в диапазоне 70-80 долларов, а пара USD/RUB останется в коридоре 61-64 добавил он.

Китайский полицейский в Пекине. Архивное фото
© REUTERS / Damir Sagolj/File Photo
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Вплоть до конца августа рубль с высокой вероятностью останется в диапазоне 61-64 против доллара, также полагает трейдер банка "Глобэкс" Сергей Четвериков.

Геополитический фактор курсообразования рубля, скорее всего, сойдет на нет, поскольку американские сенаторы уйдут в отпуск, Государственная Дума тоже закончила сессию, говорит, руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин. В августе вероятно сохранение действующего с апреля диапазона курса — 62-64 рубля за доллар, оценил он.

С 4 августа сенат США уходит на каникулы, и это значит, что законодательные инициативы американских конгрессменов о вводе новых санкций против российских компаний могут быть рассмотрены в профильных комитетах не ранее сентября, также отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank Даниил Егоров. Соответственно, геополитические риски ограничены, считает он.

"Более того, начало сезона атлантических ураганов может нарушить работу нефтедобывающей инфраструктуры на юге США, что, в свою очередь, приведет к росту цен на нефть. Таким образом, по нашим расчетам, пара USD/RUB будет колебаться в диапазоне значений 62-64", — оценил он.

Если мы не увидим новых жестких санкций, аналогичных тем, что были введены против "Русала", доллар, скорее всего, останется в диапазоне 62,8-63,8 рубля, полагает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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На текущий момент рубль заметно недооценен относительно нефтяных котировок и макроэкономических показателей, считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

"Однако общая слабость валют развивающихся стран и возвращение актуальности санкционной истории не позволяют рублю нивелировать данную недооценку. Продолжаем ориентироваться на диапазон 61-64 рубля за доллар, склоняясь к консолидации пары в течение августа преимущественно в верхней половине данного диапазона", — оценил он.

Проблемы все же могут возникнуть

Несмотря на общий оптимизм относительно рубля, август остается не самым простым месяцем для российской валюты.

Среди возможных рисков — снижение сальдо платежного баланса и вторая фаза дивидендного периода, когда происходит конвертация рублевых дивидендов в валюту, рассуждает Давыдов.

Локальное давление на рубль может оказать конвертация в иностранную валюту дивидендных выплат, полученных инвесторами по итогам 2017 года, поясняет Егоров.

"Сохраняется понижательное давление на активы и валюты развивающихся рынков на фоне дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики основными мировыми финансовыми регуляторами. Есть и опасения, вызываемые темой торговых войн", — также указывает Давыдов.

Сотрудник ММВБ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Важной негативной тенденцией является надвигающийся дефицит доллара в мире на фоне ужесточения монетарной политики ФРС США, считает Четвериков. "Мы уже наблюдаем устойчивый рост американской валюты. Что угрожает не только российскому рынку, но и остальным. Эскалация конфликта между США и Китаем может перейти в валютные войны. И в первую очередь пострадают валюты развивающихся стран", — опасается он.

"Несмотря на то, что очередная инициатива американских законодателей по усилению санкций против России имеет мало шансов быть проработанной до летнего перерыва в работе конгресса США, сам факт повышения градуса напряженности по данному вопросу также будет ограничивать позитив в отношении рубля и рублевых активов; наконец, усиление коррекционных настроений на нефтяном рынке формирует дополнительные вызовы для рубля", — добавляет Давыдов.

Причина обвала рубля на фоне падения цены на нефть ясна – бюджет получает меньше доходов, а от экспорта углеводородов Россия сильно зависит, и пока не видно конца этой зависимости, отмечает Мильчакова. "Любое движение нефти вниз, например, на 30 долларов за баррель очень быстро "съест" всю накопленную кубышку в Фонде национального благосостояния", — считает она.

В самом негативном случае доллар в августе не уйдет выше 65 рублей, однако и его снижение до 60 рублей представляется маловероятным, оценила она.

Баланс рисков остается смещенным в строну сдержанного ослабления российской валюты, и рубль может завершить август при неблагоприятном для него сценарии снижением в паре с долларом до отметок 64-64,5, потери при этом уложатся в "статистические" 3%, резюмировал Давыдов.

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