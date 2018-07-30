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Экономика

"Большая семерка" против БРИКС: кто победит в торговой войне

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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге. 27 июля 2018Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге. 27 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Максим Рубченко. На прошлой неделе фактически завершилось формирование двух глобальных союзов, которым предстоит в ближайшие годы бороться за экономическое доминирование. В первый блок вошли ЕС, США, Япония и их союзники, озабоченные растущей мощью Китая и России. Во второй — крупнейшие развивающиеся экономики, намеренные покончить с "односторонним миропорядком". Почему не реализовались другие возможные сценарии и что будет с мировой торговлей — в материале РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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США начинают и проигрывают. МВФ спрогнозировал исход торговых войн

Дружба против Трампа

В БРИКС торговые войны не рассматривают как большую проблему. Во всяком случае, если судить по документам саммита, состоявшегося на прошлой неделе.

В Йоханнесбургской декларации 102 пункта, и только четыре посвящены международной торговле. Причем в них не упоминаются ни США, ни Дональд Трамп. Зато отмечается, что все торговые противоречия должны решаться только через ВТО.

Однако заявления политиков, прозвучавшие накануне и в ходе саммита, дают несколько иную картину. "Огромная проблема мирового сообщества — это борьба с односторонним миропорядком, — отметил министр иностранных дел Китая Ван И накануне мероприятия. — Страны БРИКС несут ответственность за то, чтобы сформировать общую позицию и нанести совместный удар по одностороннему миропорядку".

Глава МИД Индии Сушма Сварадж подчеркнула, что БРИКС не выступает "против какого-то конкретного государства". "Однако если какая-то страна говорит о протекционизме, мы совместно осудим ее",— предупредила она.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал "создавать мировую экономику открытого типа и противодействовать политике унилатерализма и протекционизма".

Можно не сомневаться, что координация усилий в противостоянии торговой политике Трампа обсуждалась и на закрытой встрече китайского лидера с Владимиром Путиным в кулуарах саммита БРИКС.

Китай и Россия оказались среди стран, сильнее всего пострадавших от действий нынешней вашингтонской администрации. Против Пекина американцы собираются вводить все новые пошлины, против Москвы — все новые санкции.

Новый сюрприз от Дональда

Случайно или нет, но в день открытия саммита БРИКС Дональд Трамп произвел очередную сенсацию: на встрече с главой еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером он согласился обсудить с Евросоюзом отмену пошлин во взаимной торговле.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге. 27 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Сегодня мы договорились прежде всего работать вместе, чтобы достичь нулевых пошлин, нулевых прочих барьеров и нулевых субсидий на промышленную продукцию, за исключением автопрома, — сообщил Трамп. — Мы будем работать над снижением барьеров, затрудняющих рост торговли и сферы услуг, включая химическую, фармацевтическую, медицинскую продукцию, а также соевые бобы".

Пока стороны условились воздержаться от новых пошлин, в том числе на автомобили и запчасти из Европы, которые намеревался ввести Вашингтон. Евросоюз в ответ пообещал нарастить покупку американского сжиженного природного газа и понизить торговые барьеры для импорта соевых бобов.

Наблюдателям осталось лишь констатировать, что глава Белого дома сделал очередной стремительный разворот на 180 градусов. Ведь еще 15 июля он публично называл Евросоюз врагом Америки в сфере торговли.

Враги моего врага

На самом деле у американского президента просто не осталось других вариантов. Его тактика — сначала запугать партнера, а потом предложить дружбу на своих условиях — не сработала.

Первым провалом стал Китай. Весной Вашингтон анонсировал рекордные пошлины на китайские товары, а затем вступил в переговоры с Пекином.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге. 27 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Лидеры стран БРИКС не исключили в перспективе расширения числа участников

В итоге китайцы согласились увеличить закупки американских товаров, включая сжиженный природный газ.

Отчетливо проступили контуры торгового альянса США и КНР, заставив изрядно поволноваться многих политиков. Ведь такой союз способен подмять под себя всю мировую торговлю.

Однако ястребы в американском конгрессе похоронили это начинание, логично рассудив, что очень скоро США станут в этом союзе младшим партнером.

Пекину предъявили заведомо неприемлемое требование — свернуть программу развития высокотехнологичного сектора. И торговая война разгорелась с новой силой.

Тогда Трамп попытался заставить Европу дружить с ним против России, пообещав отменить новые пошлины, если Старый Свет откажется от строительства "Северного потока — 2" и начнет закупать американский СПГ. Германия и Франция с возмущением отвергли это предложение.

После этого упорный американский президент сделал ставку на нормализацию отношений с Россией. Новая "перезагрузка" с перспективой подружиться с Москвой против Пекина стала бы для Вашингтона хорошим рычагом давления и на Китай, и на Европу.

Опять Киссинджер

Как сообщает американский журнал The Daily Beast со ссылкой на информированные источники, эта идея принадлежала мастодонту американской политики, бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкБывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. 29 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. 29 июня 2017

"В ходе серии неформальных встреч Киссинджер убеждал Трампа, что следует сотрудничать с Москвой, чтобы сдержать крепнущий Китай, — утверждает издание. — Согласно его стратегии, более тесные отношения с Россией, а также другими странами региона помогут "взять в кольцо" Китай, ограничивая его растущую мощь и влияние. В администрации президента это предложение встретило понимание".

Переговоры с Путиным в Хельсинки были прощупыванием почвы под гипотетическим антикитайским альянсом. Но развернувшаяся в США истерика по поводу "предательства Трампа" поставила крест на этом сценарии.

В итоге Трампу ничего не осталось, кроме как вернуться к восстановлению дружбы с Европой под лозунгом сдерживания Китая и России.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин назвал сильную черту характера Трампа

"США и ЕС объединятся в борьбе против Китая, который разрушил систему мировой торговли, — подчеркнул советник президента США по экономике Ларри Кудлоу, комментируя итоги переговоров Трампа с Юнкером. — Глава Еврокомиссии очень ясно сказал, что он намерен помочь нам с китайской проблемой".

Сколачивать новые альянсы пытается не только Вашингтон. В начале июля Китай призывал ЕС к совместным действиям во Всемирной торговой организации против торговой политики Дональда Трампа. С такой инициативой в Брюсселе и Берлине выступал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Брюссель не принял предложение, заподозрив, что Пекин пытается расколоть западный блок. И после этого главной надеждой Китая стал БРИКС.

Евросоюз, в свою очередь, в середине июля подписал соглашение об экономическом партнерстве с Японией. Стороны намереваются постепенно ликвидировать 99 процентов пошлин во взаимной торговле.

В частности, Япония отменит пошлины на европейские продукты — сыр, вино, свинину. Евросоюз, в свою очередь, постепенно снизит с десяти процентов до нуля импортные тарифы на японские автомобили.

Если США действительно пойдут на ликвидацию пошлин в торговле с Европой, им придется заключить аналогичное соглашение и с Японией. В результате возникнет альянс под управлением стран "Большой семерки", который будет противостоять БРИКС в мировой торговой войне.

Победят числом

Шансы на победу в этом противостоянии определяются целями, которые ставит каждая из сторон. "Большая семерка" и ее сателлиты (Австралия, Южная Корея и другие) стремятся радикально затормозить рост глобального влияния КНР, сдерживая развитие китайской экономики посредством пошлин.

Одновременно они пытаются стимулировать собственные экономики, устраняя барьеры в торговле с союзниками. Конечная цель этой группы сформулирована Трампом на встрече "Большой семерки" в Квебеке: "Мы должны управлять миром".

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Цели стран БРИКС и их союзников значительно скромнее, а потому реалистичнее — стать достаточно сильными, чтобы не играть по правилам, которые навязывает Запад.

Главное преимущество "Большой семерки" — технологическое. Но отрыв может резко сократиться в результате реализации Пекином стратегии "Сделано в Китае — 2025", направленной на развитие высокотехнологичного сектора.

С другой стороны — союз развивающихся стран постоянно привлекает новых партнеров. Отметим, что в качестве гостей на саммите БРИКС в Йоханнесбурге присутствовали президенты Турции, Аргентины и многих африканских стран. Число сторонников альянса неуклонно увеличивается, и торговые войны вряд ли способны этому помешать.

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