Советник Трампа назвал условия отмены пошлин на сталь из Европы

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Пошлины на сталь из Европы могут быть сняты, если переговоры о торговле с ЕС будут успешными, заявил в воскресенье советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу.

"Если сделка пройдет хорошо, то она пойдет в несколько этапов. Я не думаю, что будут пошлины на сталь из Европейского союза. Я не думаю, что будут пошлины на автомобили. Я не хочу забегать вперед, но президент обозначил… Это обсуждалось", — сказал Кудлоу.

В свою очередь, глава американского Минфина Стивен Мнучин отметил, что Евросоюз должен открыть свои рынки для сельскохозяйственной продукции из США.

"Мы в частности обсуждали соевые бобы, но… было ясно проговорено, что наша цель как часть общего соглашения заключается в том, европейцы должны открыть больше возможностей для наших фермеров и нашего сельского хозяйства", — подчеркнул министр в эфире Fox News.

Ранее прошли переговоры президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. После встречи Трамп заявил, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.

Министр торговли США Уилбур Росс уточнил, что Вашингтон пока не будет вводить пошлины на автомобили из ЕС, но оставят в силе пошлины на сталь и алюминий.

Пошлины на сталь и алюминий

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.

Многие торговые партнеры восприняли этот шаг негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.

В конце мая Москва уже уведомила ВТО о возможном введении пошлин на 537,6 миллиона долларов в год на американские товары. В июне Орешкин заявил, что страна введет пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и ряда других товаров, но лекарств среди них не будет.