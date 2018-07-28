Совфед ратифицировал соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в субботу ратифицировал соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Документ был подписан 2 февраля в Алма-Ате по итогам заседания Евразийского межправительственного совета. Его цель — обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение.

Как пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, благодаря маркировке товаров РФ сможет повысить в целом объем ВВП и собираемость налоговых и таможенных платежей.

Соглашение определяет порядок маркировки товаров унифицированными в рамках ЕАЭС средствами идентификации. Под средством идентификации понимается уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового кода, или записанная на радиочастотную метку, либо представленная с использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации.

Документ предусматривает формирование единого реестра средств идентификации, который включает в себя описание используемых для маркировки товаров в ЕАЭС средств идентификации, сведения об их характеристиках, составе и структуре информации. Мониторинг и контроль за оборотом маркированных товаров, доступ потребителей и иных заинтересованных пользователей к сведениям о таких товарах и средствах их идентификации обеспечивается посредством функционирования информационной системы маркировки товаров.

Действие соглашения будет распространяться на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство или оборот товаров, в отношении которых принято решение о введении маркировки, а также на эмитентов.