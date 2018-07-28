Роскошь в топку: бренды сжигают вещи на миллиарды долларов

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. На днях британский люксовый бренд Burberry сжег вещи из прошлых коллекций на 36,5 миллиона долларов. Так же поступают и другие именитые производители — утилизируют одежду, обувь, сумки, парфюмерию и часы. Зачем они это делают — в материале РИА Новости.

Не те люди

Модный дом Burberry обвинили в социальной безответственности и цинизме: дескать, надо было раздать одежду нуждающимся или направить в благотворительный фонд. Озадачены и акционеры: зачем нести издержки на ликвидацию того, что можно уценить. Причем компания даже не удосужилась предложить непроданный товар инвесторам, прежде чем его утилизировать.

В Burberry объяснили: это необходимо для защиты бренда и интеллектуальной собственности. Товар уничтожают для того, чтобы он не продавался на сером рынке по заниженным ценам и не попал в руки "не тех людей".

За пять лет Burberry избавился от собственных изделий на сумму около 120 миллионов долларов. По подсчетам газеты The Times, бренд уничтожил порядка 20 тысяч вещей. И ситуация ухудшается: сейчас компания утилизирует каждый год на 50 процентов больше вещей, чем несколько лет назад.

Перепроизводство и огромный ценник

Как объясняют аналитики фэшн-индустрии, уничтожение нереализованных товарных запасов и даже рулонов нераспроданной ткани — обычная практика всех "дорогих этикеток". Одна из причин — кризис перепроизводства. Одежда люксовых фирм настолько дорогая, что пылилась бы и в дисконтах — аутлеты не смогут ее распродать. Например, плащ Burberry стоит порядка двух тысяч долларов.

С другой стороны, появление люксового бренда в дискаунтерах и стоках — удар по репутации, покупатели перестанут ассоциировать его с роскошью и престижем.

© AP Photo / Tim Ireland Модель во время показа коллекции Burberry в рамках Недели моды в Лондоне © AP Photo / Tim Ireland Модель во время показа коллекции Burberry в рамках Недели моды в Лондоне

Компании уничтожают непроданное и из финансовых соображений: так они возвращают пошлины, частично компенсируя потерянные продажи. Так, в соответствии с правилами таможенной и пограничной служб США, если ввезенный на территорию США товар не используется и уничтожается под контролем таможенных органов, компания вправе возвратить 99 процентов уплаченных на него пошлин, налогов и сборов.

Louis Vuitton и горящие сумки

Чтобы не ударить лицом в грязь, подобным образом поступают и другие дорогие марки. В частности, французский бренд Louis Vuiton, у которого более 460 магазинов по всему миру, в конце года сжигает все свои нераспроданные сумки. Мотивы те же: компания не хочет продавать их по более низким ценам и стремится сохранить исключительность. К тому же пошлины на товар достаточно высоки — 15-25 процентов, что позволяет немного отбить потери.

© AP Photo / Thibault Camus Показ коллекции Louis Vuitton во время Недели мужской моды в Париже © AP Photo / Thibault Camus Показ коллекции Louis Vuitton во время Недели мужской моды в Париже

Как рассказал на портале Quora один из бывших сотрудников LV, для персонала компания организует распродажи прошлых коллекций два раза в год. Каждая реализованная таким образом вещь отслеживается — если потом она вдруг окажется на eBay, у работника, купившего ее, будут проблемы. А все, что в итоге остается нераспроданным, уничтожается.

"Louis Vuitton не проводит открытых распродаж. Он либо реализует продукцию по определенной цене, либо уничтожает ее. Это делается для того, чтобы каждый заплатил за товар одинаково высокую цену", — отмечает инсайдер.

Уничтоженные часы Cartier и Montblanс

В списке "ликвидаторов" и Richemont — владелец ювелирных часовых марок Cartier и Montblanc. За два года компания уничтожила дорогих часов на 520 миллионов долларов. А сначала выкупила нераспроданные запасы у магазинов, чтобы те не продавали их по бросовым ценам.

Такую политику начал в 2016 году бывший исполнительный директор компании Ричард Лепеу. Он называл это "исключительными мерами в исключительных обстоятельствах".

© AP Photo / Eugene Hoshiko Прохожий на фоне рекламного баннера Cartier. Архивное фото © AP Photo / Eugene Hoshiko Прохожий на фоне рекламного баннера Cartier. Архивное фото

Пойти на эти меры компанию вынудила ситуация на азиатских рынках, в частности в Китае.

Выяснилось, что дорогие часы подолгу пылятся в витринах магазинов: после того как власти развернули масштабную борьбу с коррупцией, роскошные подарки чиновникам, среди которых лидировали часы, приравняли ко взяткам.

Продажи резко просели, и в компании забеспокоились: как бы элитная продукция не попала на серый рынок неавторизованных посредников, нанося ущерб имиджу бренда.

Масс-маркет берет пример

Уничтожением непроданных вещей грешат и куда более демократичные марки. В этом уличили британо-шведский модный бренд H&M. В октябре прошлого года нидерландское телевидение рассказало о расследовании, установившем, что с 2013 года компания сжигала по 12 тонн новой непроданной одежды в год. В H&M заявили: вещи действительно уничтожили, но только те, что не прошли тесты безопасности — в них нашли плесень и свинец.

Однако в отрасли уверяют: главная причина все та же — перепроизводство. Если раньше бренды масс-маркета вроде Zara и H&M выпускали в среднем по четыре коллекции в год, то сейчас чуть не каждую неделю. К такой гонке их подталкивает ежедневно меняющаяся мода — если что-то уже не в тренде, это никто не купит.