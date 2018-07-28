РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Роскошь в топку: бренды сжигают вещи на миллиарды долларов

(обновлено: 08:07 28.07.2018)
19584
© REUTERS / Neil HallПоказ коллекции Burberry во время Недели моды в Лондоне, сентябрь 2016Показ коллекции Burberry во время Недели моды в Лондоне, сентябрь 2016
© REUTERS / Neil Hall

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. На днях британский люксовый бренд Burberry сжег вещи из прошлых коллекций на 36,5 миллиона долларов. Так же поступают и другие именитые производители — утилизируют одежду, обувь, сумки, парфюмерию и часы. Зачем они это делают — в материале РИА Новости.

Вывеска магазина Chanel. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Мировые бренды выбирают Москву для презентации своих новинок

Не те люди

Модный дом Burberry обвинили в социальной безответственности и цинизме: дескать, надо было раздать одежду нуждающимся или направить в благотворительный фонд. Озадачены и акционеры: зачем нести издержки на ликвидацию того, что можно уценить. Причем компания даже не удосужилась предложить непроданный товар инвесторам, прежде чем его утилизировать.

В Burberry объяснили: это необходимо для защиты бренда и интеллектуальной собственности. Товар уничтожают для того, чтобы он не продавался на сером рынке по заниженным ценам и не попал в руки "не тех людей".

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБутик Burberry в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Бутик Burberry в Москве

За пять лет Burberry избавился от собственных изделий на сумму около 120 миллионов долларов. По подсчетам газеты The Times, бренд уничтожил порядка 20 тысяч вещей. И ситуация ухудшается: сейчас компания утилизирует каждый год на 50 процентов больше вещей, чем несколько лет назад. 

Президент РФ Владимир Путин и владелец и генеральный директор Moёt Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно во время встречи в Кремле. 24 ноября 2016
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин принял в Кремле президента французской группы компаний Louis Vuitton

Перепроизводство и огромный ценник

Как объясняют аналитики фэшн-индустрии, уничтожение нереализованных товарных запасов и даже рулонов нераспроданной ткани — обычная практика всех "дорогих этикеток". Одна из причин — кризис перепроизводства. Одежда люксовых фирм настолько дорогая, что пылилась бы и в дисконтах — аутлеты не смогут ее распродать. Например, плащ Burberry стоит порядка двух тысяч долларов. 

С другой стороны, появление люксового бренда в дискаунтерах и стоках — удар по репутации, покупатели перестанут ассоциировать его с роскошью и престижем. 

© AP Photo / Tim IrelandМодель во время показа коллекции Burberry в рамках Недели моды в Лондоне
© AP Photo / Tim Ireland
Модель во время показа коллекции Burberry в рамках Недели моды в Лондоне

Компании уничтожают непроданное и из финансовых соображений: так они возвращают пошлины, частично компенсируя потерянные продажи. Так, в соответствии с правилами таможенной и пограничной служб США, если ввезенный на территорию США товар не используется и уничтожается под контролем таможенных органов, компания вправе возвратить 99 процентов уплаченных на него пошлин, налогов и сборов.

Президент РФ Владимир Путин и владелец и генеральный директор Moёt Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно во время встречи в Кремле. 24 ноября 2016
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин принял в Кремле президента французской группы компаний Louis Vuitton

Louis Vuitton и горящие сумки

Чтобы не ударить лицом в грязь, подобным образом поступают и другие дорогие марки. В частности, французский бренд Louis Vuiton, у которого более 460 магазинов по всему миру, в конце года сжигает все свои нераспроданные сумки. Мотивы те же: компания не хочет продавать их по более низким ценам и стремится сохранить исключительность. К тому же пошлины на товар достаточно высоки — 15-25 процентов, что позволяет немного отбить потери. 

© AP Photo / Thibault CamusПоказ коллекции Louis Vuitton во время Недели мужской моды в Париже
© AP Photo / Thibault Camus
Показ коллекции Louis Vuitton во время Недели мужской моды в Париже

Как рассказал на портале Quora один из бывших сотрудников LV, для персонала компания организует распродажи прошлых коллекций два раза в год. Каждая реализованная таким образом вещь отслеживается — если потом она вдруг окажется на eBay, у работника, купившего ее, будут проблемы. А все, что в итоге остается нераспроданным, уничтожается. 

"Louis Vuitton не проводит открытых распродаж. Он либо реализует продукцию по определенной цене, либо уничтожает ее. Это делается для того, чтобы каждый заплатил за товар одинаково высокую цену", — отмечает инсайдер. 

Уничтоженные часы Cartier и Montblanс

В списке "ликвидаторов" и Richemont — владелец ювелирных часовых марок Cartier и Montblanc. За два года компания уничтожила дорогих часов на 520 миллионов долларов. А сначала выкупила нераспроданные запасы у магазинов, чтобы те не продавали их по бросовым ценам.

Такую политику начал в 2016 году бывший исполнительный директор компании Ричард Лепеу. Он называл это "исключительными мерами в исключительных обстоятельствах". 

© AP Photo / Eugene HoshikoПрохожий на фоне рекламного баннера Cartier. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Прохожий на фоне рекламного баннера Cartier. Архивное фото

Пойти на эти меры компанию вынудила ситуация на азиатских рынках, в частности в Китае.

Выяснилось, что дорогие часы подолгу пылятся в витринах магазинов: после того как власти развернули масштабную борьбу с коррупцией, роскошные подарки чиновникам, среди которых лидировали часы, приравняли ко взяткам.

Продажи резко просели, и в компании забеспокоились: как бы элитная продукция не попала на серый рынок неавторизованных посредников, нанося ущерб имиджу бренда. 

Масс-маркет берет пример

Уничтожением непроданных вещей грешат и куда более демократичные марки. В этом уличили британо-шведский модный бренд H&M. В октябре прошлого года нидерландское телевидение рассказало о расследовании, установившем, что с 2013 года компания сжигала по 12 тонн новой непроданной одежды в год. В H&M заявили: вещи действительно уничтожили, но только те, что не прошли тесты безопасности — в них нашли плесень и свинец. 

Однако в отрасли уверяют: главная причина все та же — перепроизводство. Если раньше бренды масс-маркета вроде Zara и H&M выпускали в среднем по четыре коллекции в год, то сейчас чуть не каждую неделю. К такой гонке их подталкивает ежедневно меняющаяся мода — если что-то уже не в тренде, это никто не купит. 

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Иванова Яна
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели..
08:50
28.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена