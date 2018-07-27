Биткоин дешевеет после значительного роста в начале недели

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в пятницу дешевеет, оставаясь ниже отметки в 8 тысяч долларов, после значительного роста цены криптовалюты в начале недели, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.00 мск биткоин дешевел на 3,39%, до 7,94 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 4,88%, до 7,927 тысячи долларов. В начале недели биткоин поднялся выше уровня в 8 тысяч долларов.
Другие криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 2,84%, до 464,7 доллара, Ripple — на 2,43%, до 0,452 доллара, Bitcoin Cash — на 4,43%, до 804,22 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 290,8 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 46,8% всего рынка криптовалют.
Во-вторых, сейчас большой проблемой рынка также является психологический аспект — покупатели стали намного более осторожно относиться к ситуации на рынке, чутко реагируя на любые его изменения и недоверчиво воспринимая положительные сообщения об изменении его динамики, отмечает аналитик.