В Минпромторге рассказали о строительстве атомного ледокола "Лидер"

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. На судостроительном комплексе "Звезда" на Дальнем Востоке построят атомный ледокол "Лидер". Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев.

Кроме того, как отметил замминистра, сейчас идет строительство трех самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 и планируется строительство серии дизельных ледоколов.

ССК "Звезда" строится на побережье бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края. Он станет единственным в России производителем средне- и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородов, в том числе судов ледового класса и элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа. На размещение площадки для строительства "Лидера" также претендовал Балтийский завод в Санкт-Петербурге.

Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). "Лидер" обеспечит круглогодичный проход судов по Северному морскому пути. Для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. Ожидается, что работы по строительству "Лидера" начнутся в 2020 году, чтобы к 2027-ому его уже спустили на воду.