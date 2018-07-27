Новый кризис начался с Facebook и Netflix, все остальные на очереди

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Александр Лесных. После публикации квартального отчета акции Facebook подешевели сразу на 20 процентов. Капитализация компании упала на 130 миллиардов долларов, и состояние Марка Цукерберга за день сократилось почти на 17 миллиардов. Теперь он рискует вылететь из пятерки самых богатых людей мира. Почему настроения инвесторов так резко изменились и означает ли это начало нового биржевого кризиса — в материале РИА Новости.
Ожидания и реальность
Но больше всего на котировки повлияло заявление финансового директора Facebook Дэвида Вернера о том, что в ближайшее время чистая прибыль компании сократится почти на треть — с 47 до 30 процентов. Среди причин он упомянул снижение долларовой выручки, поступающей из Старого Света, связанной с укреплением доллара по отношению к другим валютам, низкую доходность функции Stories, не вызвавшей интереса у рекламодателей, и новые законы о приватности пользователей, принятые в Европе.
Оценив честность Вернера по достоинству, инвесторы устроили массовую распродажу акций.
Эхо войны
Современные технологии анализа больших данных превращают подобные массивы информации в эффективный инструмент таргетированной рекламы. В случае Facebook все было еще хуже — данные собирали с помощью приложения, которое предлагало пройти психологический тест за денежное вознаграждение.
В итоге Cambridge Analytica заполучила психологические профили, и специалисты по предвыборным технологиям смогли распространять адресную политическую рекламу, склоняющую к голосованию за нужного кандидата.
Стоит отметить, что эта технология использовалась еще на предыдущих выборах штабом Барака Обамы. Но тогда источник информации определить так и не удалось.
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Коффи отметил, что нынешняя инвестиционная ситуация полностью повторяет 2000 год. Кларк тоже предостерег от инвестиций в интернет-компании, которые раньше давали хорошие прибыли, но сейчас из-за перегрева представляют собой пузырь, который вот-вот лопнет.
Похоже, тревожный прогноз сбывается. И речь не только о Facebook. Шестнадцатого июля крупнейший в мире онлайн-киносервис и производитель сериалов Netflix выпустил отчет о доходах, тоже заставивший инвесторов распродавать акции.
Проблемы у Netflix те же, что и у Facebook: аудитория на американском рынке увеличилась на 670 тысяч человек вместо ожидаемых 1,2 миллиона, а затраты на производство контента к концу года превысят доходы на три-четыре миллиарда долларов. Всего за сутки стоимость акций Netflix упала на 15 процентов, а капитализация компании — на 24 миллиарда долларов.
Все это очень напоминает кризис доткомов (то есть интернет-компаний), разразившийся в 2000 году, когда разумные инвестиции сменились импульсивными вкладами в быстрорастущие IT-компании и стартапы. Практически любая IT-идея, даже изложенная на одной странице, без четкого бизнес-плана, могла привлечь миллионы долларов. Инвесторы больше боялись упустить новые Apple, Amazon или Microsoft, чем потерять деньги.
После того как 10 марта 2000 года индекс Nasdaq Composite обновил максимум в 5046,86 пункта, самые дальновидные инвесторы принялись фиксировать прибыль, распродавая переоцененные акции убыточных IT-стартапов. Рынок рухнул, и к 9 октября 2002 года Nasdaq Composite был на историческом минимуме в 1114,11 пункта.
Если IT-пузырь лопнет сейчас, это ударит по американской экономике сильнее, чем 18 лет назад. В условиях развязанных Трампом торговых войн именно высокотехнологичные компании удерживают рынок от падения: рост индекса в этом году на 80 процентов обеспечен ценными бумагами FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google).