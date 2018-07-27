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Экономика

Новый кризис начался с Facebook и Netflix, все остальные на очереди

(обновлено: 08:16 27.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМарк Цукерберг. Архивное фото.Марк Цукерберг. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Александр Лесных. После публикации квартального отчета акции Facebook подешевели сразу на 20 процентов. Капитализация компании упала на 130 миллиардов долларов, и состояние Марка Цукерберга за день сократилось почти на 17 миллиардов. Теперь он рискует вылететь из пятерки самых богатых людей мира. Почему настроения инвесторов так резко изменились и означает ли это начало нового биржевого кризиса — в материале РИА Новости.

Ожидания и реальность

Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг
© AFP 2018 / Josh Edelson
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Ожидания стейкхолдеров Facebook не оправдались впервые с 2015 года. Выручка — 13,2 миллиарда долларов — оказалась как минимум на 200 миллионов меньше того, что предсказывали аналитики. Разочаровали и показатели расширения аудитории социальной сети: в США и Канаде число пользователей не изменилось (241 миллион человек), а в Европе и вовсе уменьшилось (с 377 миллионов до 376 миллионов).

Но больше всего на котировки повлияло заявление финансового директора Facebook Дэвида Вернера о том, что в ближайшее время чистая прибыль компании сократится почти на треть — с 47 до 30 процентов. Среди причин он упомянул снижение долларовой выручки, поступающей из Старого Света, связанной с укреплением доллара по отношению к другим валютам, низкую доходность функции Stories, не вызвавшей интереса у рекламодателей, и новые законы о приватности пользователей, принятые в Европе.

Оценив честность Вернера по достоинству, инвесторы устроили массовую распродажу акций.

Эхо войны

Здание Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2018 / Saul Loeb
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Неприятности у Facebook начались, когда в СМИ просочилась информация о том, что в 2016 году во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica, сотрудничавшая с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, незаконно получила доступ к данным 87 миллионов пользователей соцсети. Главным образом — граждан США.

Современные технологии анализа больших данных превращают подобные массивы информации в эффективный инструмент таргетированной рекламы. В случае Facebook все было еще хуже — данные собирали с помощью приложения, которое предлагало пройти психологический тест за денежное вознаграждение.

В итоге Cambridge Analytica заполучила психологические профили, и специалисты по предвыборным технологиям смогли распространять адресную политическую рекламу, склоняющую к голосованию за нужного кандидата.

Стоит отметить, что эта технология использовалась еще на предыдущих выборах штабом Барака Обамы. Но тогда источник информации определить так и не удалось.

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Сотрудник ММВБ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В конце июня экономисты забили в набат: мир стоит на пороге очередного глобального кризиса и обвала рынков. Об этом заявили два самых известных управляющих хедж-фондами в Европе Грег Коффи и Рассел Кларк, а также лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман.

Коффи отметил, что нынешняя инвестиционная ситуация полностью повторяет 2000 год. Кларк тоже предостерег от инвестиций в интернет-компании, которые раньше давали хорошие прибыли, но сейчас из-за перегрева представляют собой пузырь, который вот-вот лопнет.

Похоже, тревожный прогноз сбывается. И речь не только о Facebook. Шестнадцатого июля крупнейший в мире онлайн-киносервис и производитель сериалов Netflix выпустил отчет о доходах, тоже заставивший инвесторов распродавать акции.

Проблемы у Netflix те же, что и у Facebook: аудитория на американском рынке увеличилась на 670 тысяч человек вместо ожидаемых 1,2 миллиона, а затраты на производство контента к концу года превысят доходы на три-четыре миллиарда долларов. Всего за сутки стоимость акций Netflix упала на 15 процентов, а капитализация компании — на 24 миллиарда долларов.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Остальные американские IT-гиганты тоже пошли вниз, хотя и не столь стремительно. Twitter за одну торговую сессию подешевел на 6,5 процента, Amazon — на 2,5 процента, Apple — на 1,6 процента.

Все это очень напоминает кризис доткомов (то есть интернет-компаний), разразившийся в 2000 году, когда разумные инвестиции сменились импульсивными вкладами в быстрорастущие IT-компании и стартапы. Практически любая IT-идея, даже изложенная на одной странице, без четкого бизнес-плана, могла привлечь миллионы долларов. Инвесторы больше боялись упустить новые Apple, Amazon или Microsoft, чем потерять деньги.

После того как 10 марта 2000 года индекс Nasdaq Composite обновил максимум в 5046,86 пункта, самые дальновидные инвесторы принялись фиксировать прибыль, распродавая переоцененные акции убыточных IT-стартапов. Рынок рухнул, и к 9 октября 2002 года Nasdaq Composite был на историческом минимуме в 1114,11 пункта.

Если IT-пузырь лопнет сейчас, это ударит по американской экономике сильнее, чем 18 лет назад. В условиях развязанных Трампом торговых войн именно высокотехнологичные компании удерживают рынок от падения: рост индекса в этом году на 80 процентов обеспечен ценными бумагами FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google).

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