Путин отметил важность обеспечения безопасности в условиях цифровизации

ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Россия разрабатывает новые законы и предпринимает другие меры, чтобы обеспечить безопасность общества, бизнеса и граждан в условиях новой цифровой реальности, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"В условиях цифровой реальности важно обеспечивать безопасность общества, бизнеса и граждан. Предпринимаем необходимые законодательные и другие меры для того, чтобы построение открытой, надежной и безопасной интернет-среды шло при четком соблюдении гарантий защиты личных данных и частной жизни в цифровом пространстве", — сказал Путин на заседании в расширенном составе лидеров стран БРИКС.