Банк БРИКС выделит миллиард долларов на развитие инфраструктуры в России

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Новый банк развития, учрежденный в рамках БРИКС, выделит России кредит на миллиард долларов под инфраструктурные проекты, рассказал РИА Новости вице-президент банка и его главный финансист Лесли Маасдорп в кулуарах делового форума.

"Примерно миллиард долларов — это та сумма, которую мы будем выделять ежегодно России и всем другим странам. Сейчас мы предоставляем от 4 до 5 миллиардов долларов в год, и это вырастет примерно до 7-8 миллиардов долларов. Так что в следующем году в Россию будет инвестирован еще миллиард долларов в инфраструктуру", — заявил Маасдорп на саммите БРИКС.

При этом финансист подчеркнул, что средства пойдут на разные цели — от строительства портов и дорог и транспортной логистики до энергетических проектов. Он также отметил среди важных задач восстановление городской среды, обработку бытовых отходов и продвижение безотходной экономики.

Маасдорп подчеркнул, что его структура находится в постоянном диалоге с российскими финансовыми организациями. В частности, Новый банк развития может сотрудничать с Газпромбанком, Сбербанком и ВТБ.