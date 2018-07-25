Банк БРИКС выделит миллиард долларов на развитие инфраструктуры в России

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Новый банк развития, учрежденный в рамках БРИКС, выделит России кредит на миллиард долларов под инфраструктурные проекты, рассказал РИА Новости вице-президент банка и его главный финансист Лесли Маасдорп в кулуарах делового форума.
При этом финансист подчеркнул, что средства пойдут на разные цели — от строительства портов и дорог и транспортной логистики до энергетических проектов. Он также отметил среди важных задач восстановление городской среды, обработку бытовых отходов и продвижение безотходной экономики.
Маасдорп подчеркнул, что его структура находится в постоянном диалоге с российскими финансовыми организациями. В частности, Новый банк развития может сотрудничать с Газпромбанком, Сбербанком и ВТБ.