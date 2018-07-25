Госдума приняла в первом чтении проект по развитию виноделия в России

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на развитие отечественного виноделия.
Перечень основного технологического оборудования для производства вина утверждает правительство РФ. При этом законопроект разрешает использовать мобильное технологическое оборудование для розлива вина.
Лицензии на производство, хранение и поставки винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения, а также лицензии для фермеров будут выдаваться на срок не более 15 лет.
В составе алкогольной продукции предлагается выделить в качестве отдельных видов коньяк и фруктовые напитки. Из понятий "ликерное вино", "винный напиток" исключены понятия, связанные с использованием фруктов. Термин "виноматериал", который не применяется в международной практике, предлагается заменить термином "вино наливом".