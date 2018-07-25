Еврокомиссия выделит Молдавии 12 миллионов евро на развитие экономики

КИШИНЕВ, 25 июл — РИА Новости. Европейская комиссия выделит Молдавии 12 миллионов евро на поддержку экономического развития и улучшение условий бизнес-среды, сообщила в среду пресс-служба молдавского правительства.

"Европейская комиссия предоставит более 12 миллионов евро Республике Молдова для поддержки экономического развития, улучшения условий бизнес-среды и укрепления потенциала в области экономического управления. Исполнительный орган утвердил сегодня начало переговоров по соглашению о финансировании между правительством Республики Молдова и Европейской комиссией", — сказано в сообщении.

Средства будут потрачены на финансирование мер, касающихся справедливого применения торгового законодательства, эффективного управления государственными активами и публичными инвестициями, укрепление прав инвесторов, а также продвижение реформ в области наблюдения за финансовым сектором.

Кроме того, полученные средства пойдут на оказание помощи для развития экономики и рыночных возможностей районам страны и автономной области Гагаузия.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии, которое создано из населенных пунктов, где более 50% жителей составляли гагаузы или где большинство жителей на референдумах добровольно соглашались войти в автономию.