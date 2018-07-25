Слитки вместо долларов: Россия нарастила золотой запас до рекордного уровня

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Золотой запас страны вплотную приблизился к отметке в 2000 тонн. В первом полугодии Центробанк купил почти 106 тонн драгметалла, доведя его долю в международных резервах до рекордных 18%. Параллельно регулятор предпринял масштабный сброс государственных облигаций США, распродав практически весь американский госдолг. Зачем ЦБ запасается золотом, сколько слитков ему нужно и почему Россия избавляется от долларовых активов — в материале РИА Новости.

Сейчас объем международных резервов составляет 460 миллиардов долларов, намеченный ЦБ целевой уровень — 500 миллиардов. Причем структура резервов за последнее десятилетие существенно изменилась: доля золота выросла в десять раз, а вот вложения в долговые бумаги Казначейства США, наоборот, упали до минимума. Еще в 2010-м объем инвестиций в американский госдолг достигал 176 миллиардов долларов. Вопрос дедолларизации и сокращения соответствующих активов зрел давно.

Тотальная распродажа

После того как США начали вводить санкции и возникли угрозы отключения России от международной системы расчетов и ограничений на сделки с российским госдолгом, ЦБ приступил к решительным действиям. За полгода регулятор сократил вложения в трежерис до мизерных 15 миллиардов долларов.

Уход в другие активы, в частности в золото, стратегия более чем разумная. Мир приближается к новой эпохе нестабильности, усиливается угроза повторения глобального кризиса из-за геополитики и торговых войн. Драгметаллы — инструмент сохранности вложений и диверсификации рисков.

Трежерис и доллар считаются самыми ликвидными и надежными активами в мире, но неконтролируемая денежная эмиссия, чем грешат, помимо США, и другие мировые центробанки, способна послужить одним из триггеров грядущего краха.

Долговая пирамида

Мир накопил слишком много ничем не обеспеченных долгов (нынешний объем глобального долга — 247 триллионов долларов, или 318% мирового ВВП). В этих условиях запасы золота — надежный якорь; они не могут резко обесцениться, в отличие от тех же трежерис.

Вспомним 2008-й год: угроза, что некоторые страны, в частности Китай, обрушат стоимость американского госдолга, была реальна.

Такое вполне возможно и сейчас — на фоне развернутой Трампом торговой войны.

"Если вдруг по каким-то причинам ряд государств предъявят США все эти бумаги к выплате, они просто обесценятся. Это пирамида, потому что свой долг США, по всей видимости, не погасят никогда. Он будет работать до тех пор, пока в него верят", — отмечает Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.

От таких рисков и страхует золото. Конечно, драгметалл менее ликвиден, чем облигации США или Германии, он может дорожать и дешеветь. Но в случае краха долларовой системы золото однозначно не обесценится. Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, этот актив снижает зависимость от любой валюты.

В тройку крупнейших держателей

"Я уверен, что глобальная перезагрузка случится тогда, когда правительствам мира нужно будет избавиться от долгов и они привяжут все к цене золота. Вот почему страны вроде России и Китая накапливают золото — они знают, что может произойти через несколько лет", — говорит Кит Ньюмейер, председатель совета директоров First Mining Gold.

Еще в феврале Россия вошла в первую пятерку стран по золотому запасу, впервые обогнав Китай. При сохранении нынешних темпов закупок Россия через три года может занять третье место среди крупнейших держателей золота. А через десять-пятнадцать лет — обновить рекорд советского периода: 2800 тонн, считает Тимур Нигматуллин, аналитик компании "Открытие Брокер".

Впрочем, отказаться от доллара полностью не удастся. Мировая финансовая система устроена таким образом, что на него приходится 70% всех расчетов. "Россия торгует нефтью, а она номинирована в долларах. Соответственно, чтобы поддерживать импортные и экспортные операции, значительная часть резервов должна быть в американской валюте", — отмечает эксперт.

Золото взлетит в цене

Непрерывная работа печатного станка, все больше угрожая стабильности мировой экономики, разгонит и цены на золото. Причем скажутся не только монетарные факторы, но и проблемы с поставками.

По прогнозам Goldman Sachs, в ближайшие годы объемы мировой добычи золота начнут снижаться, а к 2022 году, по подсчетам Goldcorp, одной из крупнейших золотодобывающих компаний, производство драгметалла опустится на уровень начала XXI века.

Геологическая служба США полагает, что запасы золота в земных недрах исчерпаются уже к 2034 году.

Аналитики уверены: совокупность всех факторов вызовет поистине взрывной рост цен на желтый металл — до двух тысяч или даже трех тысяч долларов за унцию.