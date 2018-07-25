РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Слитки вместо долларов: Россия нарастила золотой запас до рекордного уровня

(обновлено: 08:26 25.07.2018)
022050
© AP Photo / Mike GrollЗолотые слиткиЗолотые слитки
© AP Photo / Mike Groll

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Золотой запас страны вплотную приблизился к отметке в 2000 тонн. В первом полугодии Центробанк купил почти 106 тонн драгметалла, доведя его долю в международных резервах до рекордных 18%. Параллельно регулятор предпринял масштабный сброс государственных облигаций США, распродав практически весь американский госдолг. Зачем ЦБ запасается золотом, сколько слитков ему нужно и почему Россия избавляется от долларовых активов — в материале РИА Новости.

Доллар на лице человека у Белого дома. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
"Это к войне". Куда исчезли российские миллиарды из американских облигаций

Сейчас объем международных резервов составляет 460 миллиардов долларов, намеченный ЦБ целевой уровень — 500 миллиардов. Причем структура резервов за последнее десятилетие существенно изменилась: доля золота выросла в десять раз, а вот вложения в долговые бумаги Казначейства США, наоборот, упали до минимума. Еще в 2010-м объем инвестиций в американский госдолг достигал 176 миллиардов долларов. Вопрос дедолларизации и сокращения соответствующих активов зрел давно.

Тотальная распродажа

После того как США начали вводить санкции и возникли угрозы отключения России от международной системы расчетов и ограничений на сделки с российским госдолгом, ЦБ приступил к решительным действиям. За полгода регулятор сократил вложения в трежерис до мизерных 15 миллиардов долларов.

© РИА Новости / Михаил КутузовПерейти в фотобанкДоллары США
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Доллары США

Уход в другие активы, в частности в золото, стратегия более чем разумная. Мир приближается к новой эпохе нестабильности, усиливается угроза повторения глобального кризиса из-за геополитики и торговых войн. Драгметаллы — инструмент сохранности вложений и диверсификации рисков.

Трежерис и доллар считаются самыми ликвидными и надежными активами в мире, но неконтролируемая денежная эмиссия, чем грешат, помимо США, и другие мировые центробанки, способна послужить одним из триггеров грядущего краха.

Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin
Царь горы: Всемирный банк подписал доллару приговор

Долговая пирамида

Мир накопил слишком много ничем не обеспеченных долгов (нынешний объем глобального долга — 247 триллионов долларов, или 318% мирового ВВП). В этих условиях запасы золота — надежный якорь; они не могут резко обесцениться, в отличие от тех же трежерис.

Вспомним 2008-й год: угроза, что некоторые страны, в частности Китай, обрушат стоимость американского госдолга, была реальна.

Такое вполне возможно и сейчас — на фоне развернутой Трампом торговой войны.

"Если вдруг по каким-то причинам ряд государств предъявят США все эти бумаги к выплате, они просто обесценятся. Это пирамида, потому что свой долг США, по всей видимости, не погасят никогда. Он будет работать до тех пор, пока в него верят", — отмечает Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.

От таких рисков и страхует золото. Конечно, драгметалл менее ликвиден, чем облигации США или Германии, он может дорожать и дешеветь. Но в случае краха долларовой системы золото однозначно не обесценится. Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, этот актив снижает зависимость от любой валюты.

© Fotolia / thodonalСлиток золота, монеты и банкноты евро
© Fotolia / thodonal
Слиток золота, монеты и банкноты евро

В тройку крупнейших держателей

"Я уверен, что глобальная перезагрузка случится тогда, когда правительствам мира нужно будет избавиться от долгов и они привяжут все к цене золота. Вот почему страны вроде России и Китая накапливают золото — они знают, что может произойти через несколько лет", — говорит Кит Ньюмейер, председатель совета директоров First Mining Gold.

Золотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Россия не держит золотой запас в США, заявил Аксаков

Еще в феврале Россия вошла в первую пятерку стран по золотому запасу, впервые обогнав Китай. При сохранении нынешних темпов закупок Россия через три года может занять третье место среди крупнейших держателей золота. А через десять-пятнадцать лет — обновить рекорд советского периода: 2800 тонн, считает Тимур Нигматуллин, аналитик компании "Открытие Брокер".

Впрочем, отказаться от доллара полностью не удастся. Мировая финансовая система устроена таким образом, что на него приходится 70% всех расчетов. "Россия торгует нефтью, а она номинирована в долларах. Соответственно, чтобы поддерживать импортные и экспортные операции, значительная часть резервов должна быть в американской валюте", — отмечает эксперт.

© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкСлитки золота
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Слитки золота

Золото взлетит в цене

Непрерывная работа печатного станка, все больше угрожая стабильности мировой экономики, разгонит и цены на золото. Причем скажутся не только монетарные факторы, но и проблемы с поставками.

По прогнозам Goldman Sachs, в ближайшие годы объемы мировой добычи золота начнут снижаться, а к 2022 году, по подсчетам Goldcorp, одной из крупнейших золотодобывающих компаний, производство драгметалла опустится на уровень начала XXI века.

Геологическая служба США полагает, что запасы золота в земных недрах исчерпаются уже к 2034 году.

Аналитики уверены: совокупность всех факторов вызовет поистине взрывной рост цен на желтый металл — до двух тысяч или даже трех тысяч долларов за унцию.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена