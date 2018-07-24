Курсы доллара и евро резко выросли на фоне заявлений Трампа

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Курсы доллара и евро резко выросли на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа по выборам, свидетельствуют данные торгов.

При этом рубль резко ушел в минус. Курс доллара расчетами "завтра" к 19.42 мск рос на 37 копеек — до 63,44 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 74,09 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее, до заявлений Трампа, доллар и евро снижались примерно на 30 копеек каждый. Таким образом, курсы основных валют прибавили около 1%, реагируя на высказывания американского лидера.

Рубль часть дня рос против доллара и евро, отыгрывая возврат рынка нефти на круглый уровень 74 доллара за баррель. К середине вторника инвесторы переключились с опасений за переизбыток сырья на рынке к ожиданиям снижения запасов нефти в США. По прогнозам аналитиков, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 июля, снизились на 3,167 миллиона баррелей после роста на 5,8 миллиона баррелей неделей ранее.

Трамп назвал себя самым жестким президентом Соединенных Штатов по отношению к России. При этом он выразил мнение, что Москва захочет помочь Демократической партии на промежуточных выборах в конгресс.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет прилагать массу усилий, чтобы оказать влияние на приближающиеся выборы. Поскольку никакой другой президент не был более жестким с Россией, чем я, они будут изо всех сил пытаться помочь демократам. Они определенно не хотят Трампа!" – написал американский лидер в Twitter.