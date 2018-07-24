Эксперты рассказали, что ожидать от преодоления биткоином отметки $8 тысяч

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) во вторник утром преодолела, впервые с мая, отметку в 8 тысяч долларов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, если цена криптовалюты удержится на уровнях сопротивления, она сможет продолжить рост.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 13.50 мск биткоин дорожал на 5,18%, до 8,087 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 5,40%, до 8,110 тысячи долларов. Ранее в ходе торгов цена криптовалюту впервые с 23 мая преодолела отметку в 8 тысяч долларов и достигла 8,125 тысячи долларов.

Капитализация рынка криптовалют, согласно данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 296,17 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 46,9% всего рынка.

Событийный рост

По словам экспертов, рост стоимости биткоина связан с заявлениями представителей рынка и крупными событиями. Одним из них стала встреча министров финансов и глав центральных банков G-20 в Буэнос-Айресе 21-22 июля.

"Главным итогом обсуждения представителей G-20 стали достигнутые договоренности о невмешательстве в саму технологию по производству криптовалют. Страны G-20 также признали, что криптоактивы не несут риска финансовой стабильности. Никто из стран не планируют их запрещать", — напомнил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

Помимо этого, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США разрешила криптобирже Coinbase торговать security-токенами (токен, который дает владельцу право на реализацию инвестиционных интересов), а американская инвестиционная компания BlackRock объявила об интересе к инвестированию в криптовалюты.

"Эти новости способствуют возвращению интереса к биткоину. Отметим, что макроэкономические события в мире – торговые войны, непредсказуемость Дональда Трампа – также способствуют росту спроса на неклассические активы", — отметил старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Увеличение стоимости биткоина эксперты связывают и с техническими факторами. Директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов отметил, что рост продолжается на фоне увеличивающихся объемов торгов.

"Полагаю, это может быть связано с приходом институциональных инвесторов и постепенных возвращением частных инвесторов. Во-первых, на Чикагской товарной бирже СМЕ зафиксирован рост торгов фьючерсами на биткоин на 93% во втором квартале 2018 года по сравнению с первым, сумма открытых позиций также выросла на 58%. Торги на Чикагской опционной бирже CBOE также выросли", — сообщил он.

Главный аналитик Tokenbox Игорь Доганов напомнил также об ожидаемом 10 августа решении SEC о запуске Bitcoin-ETF. "Большое количество инвесторов рассчитывают на положительное решение, и, видимо, именно к этой дате, хотя крайним сроком принятия решения является 24 сентября", — отметил он.

Рывок $10 тысячам

Эксперты считают, что с учетом всего этого, на криптовалютном рынке наметился настоящий тренд к повышению стоимости биткоина. Некоторые из них ожидают, что цена криптовалюты сможет вскоре подняться до 10 тысяч долларов, однако для этого ей необходимо будет удержаться выше уровней сопротивления — от 7,5 до 8 тысяч долларов.

"Вполне возможно, что рынок наконец-то нащупал дно и начался новый виток роста, хотя говорить о каких-то фундаментальных факторах предпосылок нет, что вполне может означать временный рост", — сказал генеральный директор Blockchain.ru Group Дмитрий Мацук.

Доганов считает, что если цена биткоина сможет удержаться на достигнутых уровнях и продолжит рост в ближайшие две-три недели, то это "будет хорошим признаком возврата к долгосрочному растущему тренду".

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов полагает, что уровень сопротивления у биткоина — это 7,5 тысячи долларов. Если цена сумеет сохраниться выше этой отметки, то "праздник наступит на всем рынке криптовалют для всех".

Гусейнов назвал уровнем сопротивления цену в 7,8 тысячи долларов. "В предыдущие несколько раз цены откатывались буквально в течение одного-двух дней. Чтобы подтвердить продолжение роста, важно, чтобы мы не ушли ниже 7,8 тысячи долларов", — считает он.

Схожее мнение у исполнительного директор Zichain Сергея Ковтуненко. "Биткоин тестирует важное сопротивление на уровне 8 тысяч долларов…. При уверенном прохождении этого уровня, следующая цель — уход в диапазон 9,4-9,6 тысячи долларов", — полагает он.

Ткачук более оптимистичен — он считает, что тренд роста цены криптовалюты "пока остается в силе". "Мы не исключаем, что в ближайшие недели курс поднимется до 10 тысяч долларов за биткоин", — сообщил эксперт.