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Экономика

Эксперты рассказали, что ожидать от преодоления биткоином отметки $8 тысяч

(обновлено: 16:32 24.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткоин. Архивное фотоКриптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) во вторник утром преодолела, впервые с мая, отметку в 8 тысяч долларов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, если цена криптовалюты удержится на уровнях сопротивления, она сможет продолжить рост.

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 13.50 мск биткоин дорожал на 5,18%, до 8,087 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 5,40%, до 8,110 тысячи долларов. Ранее в ходе торгов цена криптовалюту впервые с 23 мая преодолела отметку в 8 тысяч долларов и достигла 8,125 тысячи долларов.

Капитализация рынка криптовалют, согласно данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 296,17 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 46,9% всего рынка.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБиткоин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биткоин

Событийный рост

По словам экспертов, рост стоимости биткоина связан с заявлениями представителей рынка и крупными событиями. Одним из них стала встреча министров финансов и глав центральных банков G-20 в Буэнос-Айресе 21-22 июля.

Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Главным итогом обсуждения представителей G-20 стали достигнутые договоренности о невмешательстве в саму технологию по производству криптовалют. Страны G-20 также признали, что криптоактивы не несут риска финансовой стабильности. Никто из стран не планируют их запрещать", — напомнил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

Помимо этого, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США разрешила криптобирже Coinbase торговать security-токенами (токен, который дает владельцу право на реализацию инвестиционных интересов), а американская инвестиционная компания BlackRock объявила об интересе к инвестированию в криптовалюты.

"Эти новости способствуют возвращению интереса к биткоину. Отметим, что макроэкономические события в мире – торговые войны, непредсказуемость Дональда Трампа – также способствуют росту спроса на неклассические активы", — отметил старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Криптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Увеличение стоимости биткоина эксперты связывают и с техническими факторами. Директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов отметил, что рост продолжается на фоне увеличивающихся объемов торгов.

"Полагаю, это может быть связано с приходом институциональных инвесторов и постепенных возвращением частных инвесторов. Во-первых, на Чикагской товарной бирже СМЕ зафиксирован рост торгов фьючерсами на биткоин на 93% во втором квартале 2018 года по сравнению с первым, сумма открытых позиций также выросла на 58%. Торги на Чикагской опционной бирже CBOE также выросли", — сообщил он.

Главный аналитик Tokenbox Игорь Доганов напомнил также об ожидаемом 10 августа решении SEC о запуске Bitcoin-ETF. "Большое количество инвесторов рассчитывают на положительное решение, и, видимо, именно к этой дате, хотя крайним сроком принятия решения является 24 сентября", — отметил он.

Рывок $10 тысячам

Эксперты считают, что с учетом всего этого, на криптовалютном рынке наметился настоящий тренд к повышению стоимости биткоина. Некоторые из них ожидают, что цена криптовалюты сможет вскоре подняться до 10 тысяч долларов, однако для этого ей необходимо будет удержаться выше уровней сопротивления — от 7,5 до 8 тысяч долларов.

"Вполне возможно, что рынок наконец-то нащупал дно и начался новый виток роста, хотя говорить о каких-то фундаментальных факторах предпосылок нет, что вполне может означать временный рост", — сказал генеральный директор Blockchain.ru Group Дмитрий Мацук.

Платежная карта MasterCard. Архивное фото
© AP Photo / Bill Sikes, file
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Доганов считает, что если цена биткоина сможет удержаться на достигнутых уровнях и продолжит рост в ближайшие две-три недели, то это "будет хорошим признаком возврата к долгосрочному растущему тренду".

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов полагает, что уровень сопротивления у биткоина — это 7,5 тысячи долларов. Если цена сумеет сохраниться выше этой отметки, то "праздник наступит на всем рынке криптовалют для всех".

Гусейнов назвал уровнем сопротивления цену в 7,8 тысячи долларов. "В предыдущие несколько раз цены откатывались буквально в течение одного-двух дней. Чтобы подтвердить продолжение роста, важно, чтобы мы не ушли ниже 7,8 тысячи долларов", — считает он.

Схожее мнение у исполнительного директор Zichain Сергея Ковтуненко. "Биткоин тестирует важное сопротивление на уровне 8 тысяч долларов…. При уверенном прохождении этого уровня, следующая цель — уход в диапазон 9,4-9,6 тысячи долларов", — полагает он.

Ткачук более оптимистичен — он считает, что тренд роста цены криптовалюты "пока остается в силе". "Мы не исключаем, что в ближайшие недели курс поднимется до 10 тысяч долларов за биткоин", — сообщил эксперт.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Cicicipi
Подобные вбросы случаются тут чуть не ежедневно. Большинству давно уже плевать на спекуляции битом. Но если проплачено, то...
ЗЫ. А статью я так и не стал читать, как и пару десятков подобных до того. Эт на заметку писакам.
16:10
24.07.2018
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