Госдума одобрила законопроект о повышении НДС до 20 процентов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов.
НДС повысится с 2019 года. Документ предполагает, что ставка страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды останется на уровне 30 процентов вместо планировавшегося ранее повышения.
Кроме того, закон предусматривает сохранение действующих льготных ставок по налогу на добавленную стоимость.
Документ также продлевает до 2025 года нулевую ставку НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым, Севастополь и Калининградскую область. Кроме того, нулевая ставка теперь будет действовать для перелетов на Дальний Восток.
В настоящее время внутренние воздушные перевозки облагаются налогом на добавленную стоимость по льготной ставке десять процентов. Для Республики Крым, Севастополя и Калининградской области сделано исключение в виде нулевого НДС (для Крыма и Севастополя — до 1 января 2019 года, для Калининградской области — на бессрочной основе).
Ставки соцвзносов
Принятый закон предполагает сохранение действующей ставки взноса в 22 процента на обязательное пенсионное страхование. Останется неизменным и так называемый хвост — ставка взноса в десять процентов на зарплаты сверх установленной предельной величины.
Для некоммерческих и благотворительных организаций предусмотрено продление до 2025 года пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (20 процентов), медицинское страхование и страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ноль процентов).
Общая ставка страховых взносов в России сегодня составляет 30 процентов от фонда оплаты труда: 22 процента — взнос в Пенсионный фонд России (ПФР), 5,1 процента — в Фонд обязательного медстрахования и 2,9 процента — в Фонд соцстрахования. С 2021 года общая ставка должна была вырасти до 34 процентов — предполагалось, что достичь этого показателя удастся за счет повышения до 26 процентов взноса в ПФР.
Согласно принятому закону, она останется на уровне 30 процентов.
Результаты повышения НДС
НДС — единственный налог, который распространяется на всю производственную цепочку — от сырья до конечного товара.
Многие государства, установившие сравнительно высокую базовую ставку НДС, внедряют льготы для значимых с общественной точки зрения товаров или отраслей. В России, например, льготная ставка в десять процентов действует для мясной и молочной продукции, морепродуктов и овощей.
Повышение налога на добавленную стоимость сильнее всего скажется на товарах с длинным циклом производства. Сюда относится сложная и высокотехнологичная продукция. При этом цены на продукты питания, одежду и обувь не должны увеличиться.
В странах с развитой экономикой, как правило, установлен высокий НДС. Например в Финляндии показатель достигает 24 процентов,а в Дании, Швеции и Норвегии – 25 процентов. Самый низкий НДС — в Сингапуре и Малайзии. Там ставка налога на добавленную стоимость составляет пять процентов.
Куда пойдут средства
"За 6 лет мы должны получить новое качество здравоохранения", — подчеркнул глава финансового ведомства в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". Он добавил, что это позволит снизить смертность от сердечно-сосудистых и онкологических болезней, а также увеличить продолжительность жизни.
"Новые ресурсы будут вкладываться в образование, в цифровизацию нашей экономики. В больницах и поселках будет высокоскоростной интернет", — отметил Силуанов. По его словам, все это позволит создать новое качество жизни в стране. Министр пообещал, что полученные средства не будут "проедены" или потрачены на мероприятия, которые не дадут результата.
Силуанов также рассказал, что дополнительные ресурсы позволят увеличить инвестиционную активность и темпы роста российской экономики. Важную роль здесь сыграет то, что полученные средства будут вкладываться в развитие инфраструктуры – новые дороги и аэропорты.
При этом для бизнеса при повышении НДС сохранятся льготные ставки по продовольственным товарам, медпрепаратам, школьной форме и по целому ряду других позиций, напомнил министр.
По его словам, четкая работа Федеральной налоговой службы сделает невозможным уклонение от уплаты НДС.