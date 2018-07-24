Госдума одобрила законопроект о повышении НДС до 20 процентов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов.

НДС повысится с 2019 года. Документ предполагает, что ставка страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды останется на уровне 30 процентов вместо планировавшегося ранее повышения.

Кроме того, закон предусматривает сохранение действующих льготных ставок по налогу на добавленную стоимость.

В соответствии с законом, автопроизводители смогут получать вычеты на суммы НДС, уплаченные за товары, работы и услуги, даже если они приобретались за счет субсидий или инвестиций из бюджета.

Документ также продлевает до 2025 года нулевую ставку НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым, Севастополь и Калининградскую область. Кроме того, нулевая ставка теперь будет действовать для перелетов на Дальний Восток.

В настоящее время внутренние воздушные перевозки облагаются налогом на добавленную стоимость по льготной ставке десять процентов. Для Республики Крым, Севастополя и Калининградской области сделано исключение в виде нулевого НДС (для Крыма и Севастополя — до 1 января 2019 года, для Калининградской области — на бессрочной основе).

Ставки соцвзносов

Принятый закон предполагает сохранение действующей ставки взноса в 22 процента на обязательное пенсионное страхование. Останется неизменным и так называемый хвост — ставка взноса в десять процентов на зарплаты сверх установленной предельной величины.

Для некоммерческих и благотворительных организаций предусмотрено продление до 2025 года пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (20 процентов), медицинское страхование и страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ноль процентов).

Общая ставка страховых взносов в России сегодня составляет 30 процентов от фонда оплаты труда: 22 процента — взнос в Пенсионный фонд России (ПФР), 5,1 процента — в Фонд обязательного медстрахования и 2,9 процента — в Фонд соцстрахования. С 2021 года общая ставка должна была вырасти до 34 процентов — предполагалось, что достичь этого показателя удастся за счет повышения до 26 процентов взноса в ПФР.

Согласно принятому закону, она останется на уровне 30 процентов.

Результаты повышения НДС

НДС — единственный налог, который распространяется на всю производственную цепочку — от сырья до конечного товара.

Многие государства, установившие сравнительно высокую базовую ставку НДС, внедряют льготы для значимых с общественной точки зрения товаров или отраслей. В России, например, льготная ставка в десять процентов действует для мясной и молочной продукции, морепродуктов и овощей.

Повышение налога на добавленную стоимость сильнее всего скажется на товарах с длинным циклом производства. Сюда относится сложная и высокотехнологичная продукция. При этом цены на продукты питания, одежду и обувь не должны увеличиться.

В странах с развитой экономикой, как правило, установлен высокий НДС. Например в Финляндии показатель достигает 24 процентов,а в Дании, Швеции и Норвегии – 25 процентов. Самый низкий НДС — в Сингапуре и Малайзии. Там ставка налога на добавленную стоимость составляет пять процентов.

Куда пойдут средства

Как рассказал первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, дополнительные средства, полученные от повышения ставки НДС до 20 процентов, будут направлены на здравоохранение, образование, цифровизацию и инфраструктуру.

"За 6 лет мы должны получить новое качество здравоохранения", — подчеркнул глава финансового ведомства в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". Он добавил, что это позволит снизить смертность от сердечно-сосудистых и онкологических болезней, а также увеличить продолжительность жизни.

"Новые ресурсы будут вкладываться в образование, в цифровизацию нашей экономики. В больницах и поселках будет высокоскоростной интернет", — отметил Силуанов. По его словам, все это позволит создать новое качество жизни в стране. Министр пообещал, что полученные средства не будут "проедены" или потрачены на мероприятия, которые не дадут результата.

Силуанов также рассказал, что дополнительные ресурсы позволят увеличить инвестиционную активность и темпы роста российской экономики. Важную роль здесь сыграет то, что полученные средства будут вкладываться в развитие инфраструктуры – новые дороги и аэропорты.

При этом для бизнеса при повышении НДС сохранятся льготные ставки по продовольственным товарам, медпрепаратам, школьной форме и по целому ряду других позиций, напомнил министр.

По его словам, четкая работа Федеральной налоговой службы сделает невозможным уклонение от уплаты НДС.