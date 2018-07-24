РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Госдума одобрила законопроект о повышении НДС до 20 процентов

(обновлено: 15:24 24.07.2018)
0539863
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗдание Госдумы. Архивное фотоЗдание Госдумы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов.

НДС повысится с 2019 года. Документ предполагает, что ставка страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды останется на уровне 30 процентов вместо планировавшегося ранее повышения.

Кроме того, закон предусматривает сохранение действующих льготных ставок по налогу на добавленную стоимость. 

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
В Госдуме поддержали нулевой НДС при перелетах в Крым и на Дальний Восток
В соответствии с законом, автопроизводители смогут получать вычеты на суммы НДС, уплаченные за товары, работы и услуги, даже если они приобретались за счет субсидий или инвестиций из бюджета.

Документ также продлевает до 2025 года нулевую ставку НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым, Севастополь и Калининградскую область. Кроме того, нулевая ставка теперь будет действовать для перелетов на Дальний Восток.

В настоящее время внутренние воздушные перевозки облагаются налогом на добавленную стоимость по льготной ставке десять процентов. Для Республики Крым, Севастополя и Калининградской области сделано исключение в виде нулевого НДС (для Крыма и Севастополя — до 1 января 2019 года, для Калининградской области — на бессрочной основе).

Ставки соцвзносов

Принятый закон предполагает сохранение действующей ставки взноса в 22 процента на обязательное пенсионное страхование. Останется неизменным и так называемый хвост — ставка взноса в десять процентов на зарплаты сверх установленной предельной величины.

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кудрин заявил, что рост НДС и фиксация страховых взносов - умеренный маневр

Для некоммерческих и благотворительных организаций предусмотрено продление до 2025 года пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (20 процентов), медицинское страхование и страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ноль процентов).

Общая ставка страховых взносов в России сегодня составляет 30 процентов от фонда оплаты труда: 22 процента — взнос в Пенсионный фонд России (ПФР), 5,1 процента — в Фонд обязательного медстрахования и 2,9 процента — в Фонд соцстрахования. С 2021 года общая ставка должна была вырасти до 34 процентов — предполагалось, что достичь этого показателя удастся за счет повышения до 26 процентов взноса в ПФР. 

Согласно принятому закону, она останется на уровне 30 процентов.

Результаты повышения НДС

НДС — единственный налог, который распространяется на всю производственную цепочку — от сырья до конечного товара.

Денежные купюры России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Налог почти не виден. Как отразится на жизни повышение НДС

Многие государства, установившие сравнительно высокую базовую ставку НДС, внедряют льготы для значимых с общественной точки зрения товаров или отраслей. В России, например, льготная ставка в десять процентов действует для мясной и молочной продукции, морепродуктов и овощей.

Повышение налога на добавленную стоимость сильнее всего скажется на товарах с длинным циклом производства. Сюда относится сложная и высокотехнологичная продукция. При этом цены на продукты питания, одежду и обувь не должны увеличиться.

В странах с развитой экономикой, как правило, установлен высокий НДС. Например в Финляндии показатель достигает 24 процентов,а в Дании, Швеции и Норвегии – 25 процентов. Самый низкий НДС — в Сингапуре и Малайзии. Там ставка налога на добавленную стоимость составляет пять процентов.

Куда пойдут средства

Пассажиры в автобусе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Пассажироперевозки по госконтрактам могут освободить от НДС
Как рассказал первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, дополнительные средства, полученные от повышения ставки НДС до 20 процентов, будут направлены на здравоохранение, образование, цифровизацию и инфраструктуру.

"За 6 лет мы должны получить новое качество здравоохранения", — подчеркнул глава финансового ведомства в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".  Он добавил, что это позволит снизить смертность от сердечно-сосудистых и онкологических болезней, а также увеличить продолжительность жизни. 

"Новые ресурсы будут вкладываться в образование, в цифровизацию нашей экономики. В больницах и поселках будет высокоскоростной интернет", — отметил Силуанов. По его словам, все это позволит создать новое качество жизни в стране. Министр пообещал, что полученные средства не будут "проедены" или потрачены на мероприятия, которые не дадут результата.

Силуанов также рассказал, что дополнительные ресурсы позволят увеличить инвестиционную активность и темпы роста российской экономики. Важную роль здесь сыграет то, что полученные средства будут вкладываться в развитие инфраструктуры – новые дороги и аэропорты.

При этом для бизнеса при повышении НДС сохранятся льготные ставки по продовольственным товарам, медпрепаратам, школьной форме и по целому ряду других позиций, напомнил министр.

По его словам, четкая работа Федеральной налоговой службы сделает невозможным уклонение от уплаты НДС.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена