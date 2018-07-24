МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Нефтяной бизнес США разворачивает мощную лоббистскую кампанию с целью убедить конгресс отказаться от дальнейшего усиления антироссийских санкций. Почему ExxonMobil, Shell и Chevron поддержали Москву, сколько американские компании потеряли из-за политически мотивированных экономических ограничительных мер и почему они неэффективны — в материале РИА Новости.

Смутные cомнения

Причина возможного ужесточения санкций — "российское вмешательство" в президентские выборы 2016 года. Впервые эти обвинения прозвучали еще в середине февраля, и с тем, есть ли смысл продолжать настаивать на том, что Москва якобы повлияла на исход выборов, администрация Трампа, похоже, никак не может определиться.

Так, на встрече с Путиным в Хельсинки 16 июля Трамп заявил, что не видит причин не верить заверениям российского президента о невмешательстве Москвы в выборы. А на следующий день сказал, что оговорился, и подчеркнул: он не сомневается в выводах американских спецслужб.

Как позже отметило AP, главу Белого дома "уговорили" взять свои слова обратно. По данным агентства, чтобы убедить его отказаться от комментариев, сделанных на пресс-конференции по итогам саммита, в администрации даже провели специальное совещание.

Как отмечает AP, Трампа пытались "вразумить" Джон Болтон, глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и вице-президент Майкл Пенс. Тем не менее 23 июля американский лидер вновь назвал "выдумкой" приписываемые России попытки повлиять на избирательный процесс.

Так или иначе, сейчас на столе у конгрессменов — так называемый DETER Act, законопроект о защите американских выборов от угрозы вмешательства. Чтобы предупредить возможное "вторжение" в промежуточные выборы, конгрессмены хотят ужесточить санкции. Они торопятся: сделать это нужно до второй встречи Трампа с Путиным, отметил сенатор Линдси Грэм.

Допустимые потери?

Американские власти подсчитали: cанкции обошлись России в миллиарды долларов. "По нашим оценкам, мы смогли остановить транзакции более чем на три миллиарда долларов. Это и есть наказание. Это деньги, которых недосчитался российский бюджет", — подчеркнула официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

А вот о потерях собственной нефтяной отрасли в конгрессе не вспоминают, и крупнейшие предприятия энергетического сектора страны бьют тревогу. Нефтяники пытаются объяснить конгрессу: в первую очередь санкции несправедливо наказывают американские компании. Они вынуждены отказываться от проектов в России, и на их место приходят конкуренты из других стран.

Больше всех пострадал ExxonMobil, констатируют аналитики портала Oilprice.com.

Уже к началу 2015-го, через семь месяцев после введения санкций, компания недосчиталась почти миллиарда долларов. В 2018-м американцам пришлось выйти из совместных с "Роснефтью" проектов по поиску месторождений нефти. Потери от срыва контрактов в Exxon оценили в 200 миллионов долларов.

В "Роснефти" готовы поддержать возвращение Exxon в проекты, как только для этого появится законодательная возможность.

Нефтяные гиганты выражали озабоченность усилением санкционного давления США на Россию еще в прошлом году. По подсчетам российских экономистов, американский нефтегазовый сектор за 2017-2020 годы лишится не менее ста миллиардов долларов.

© AP Photo / Reed Saxon Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil © AP Photo / Reed Saxon Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil

Цель не достигнута

С такими оценками согласны и американские эксперты. "Санкции будут иметь далекоидущие последствия для целого ряда американских компаний и отраслей. Они нанесут ущерб интересам США и принесут выгоду России", — отмечал исполнительный директор Американского института нефти Джек Джерард.

Той же точки зрения придерживаются и в The Wall Street Journal: газета писала, что санкции, введенные в 2014 году, не сильно повредили российской нефтяной отрасли.

В 2016-2017 годах Россия добывала рекордные 11 миллионов баррелей в сутки, в 2018-м, по прогнозу ОПЕК, объем суточной добычи увеличится до 11,04 барреля нефти и конденсата.

Как указывают в Международном энергетическом агентстве (МЭА), к 2020 году добыча нефти в России, скорее всего, достигнет пика, но в дальнейшем есть риск снижения — если российские компании "не смогут обеспечить технологии и финансирование, необходимые для следующего поколения проектов".

Пока же американские ограничения не достигли главной цели — осложнить российским нефтяникам доступ к передовым технологиям. Ими располагают европейские компании, сохранившие проекты в России. Так, итальянская Eni продолжает бурение скважин в Черном море в рамках СП с "Роснефтью", созданном еще до санкций. Французская Total также не отказалась от участия в "Ямал СПГ" — в январе 2018-го акционер закупил первую партию сжиженного природного газа этого предприятия.