Россия и Судан планируют расширять сотрудничество в углеводородной сфере

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. РФ и Судан рассматривают разные варианты расширения сотрудничества в области углеводородного сырья с участием компаний "Роснефть", "Газпром нефть" и "Росгеология", добычи золота и ряде других сфер, говорится в пресс-релизе Минприроды России.

В понедельник глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин проводит рабочую встречу по вопросам экономики и природопользования в Хартуме с президентом Судана и рядом министров, сообщило российское министерство. Кроме того, Кобылкин в качестве председателя российской части межправительственной российско-суданской комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) планировал встретиться с сопредседателем МПК, министром минералов Судана Мухаммедом Ибрагимом, представителями других министерств, а также компаний-недропользователей.

Отмечается, что основная тема встреч — исполнение договоренностей президентов двух стран о расширении партнёрских отношений. Очередное заседание МПК планируется провести в сентябре в Москве. "В качестве ключевого направления сотрудничества рассматривается реализация совместных проектов по геологии и недропользованию. Стороны обсудят результаты деятельности российских компаний по добыче золота, реализации лицензий предприятиями, выполнения объемов изыскания", — говорится в сообщении Минприроды.

"Ещё одним направлением совместной работы является содействие, оказываемое "Росгеологией" государственной геологической службе Республики Судан по разработке геологических карт и оснащению лаборатории. Планируется, что на встречах глава Минприроды России предложит безопасные для экологии и здоровья людей уникальные российские технологии разработки месторождений золота в Судане, без применения ртути", — также говорится в сообщении.

"Стороны уверены, переговоры в Хартуме и предстоящая встреча Москве придадут импульс взаимодействию в области углеводородного сырья. В частности, планируется подписание соглашения о сотрудничества между "Росгеологией" и министерством нефти и газа Республики Судан. Рассматриваются разные варианты расширения сотрудничества для компаний "Технотэк", "Роснефть", "Газпром нефть" и другими", — также сообщается в пресс-релизе.

Кроме того ожидается, что стороны усилят взаимодействие не только в сфере ТЭКа, но и других областях, таких как сельское хозяйство, инфраструктурное развитие, транспорт, гуманитарное сотрудничество, сообщает министерство.