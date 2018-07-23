Нефть потеряла в цене после заявлений финансовой G20

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на опасениях за спрос на сырье после заявлений финансовой "двадцатки" о рисках мировой экономики на фоне геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.37 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18% — до 72,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,26%, до 68,09 доллара за баррель.

В минувшие выходные в Буэнос-Айресе состоялось заседание министров финансов и глав центральных банков G20. По его итогам представители финансовой "двадцатки" заявили, что основными краткосрочными и среднесрочными рисками мировой экономики в настоящий момент являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство и слабый структурный рост.

Заседание состоялось на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о готовности в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт, который оценивается примерно в 500 миллиардов долларов.

"Влияние торговой войны и признание того, что президент Трамп и его администрация серьезно ввязались в этот спор, наконец начинают появляться в сознании трейдеров на нефтяном и других рынках", — считает главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенна (Greg McKenna), которого цитирует агентство Рейтер.