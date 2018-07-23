Акции "Русала" растут на Гонконгской фондовой бирже

ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости. Акции компании "Русал" после открытия торгов на Гонконгской фондовой бирже в понедельник показывают уверенный рост на фоне появившихся сообщений о готовности американских властей найти приемлемое решение по вопросу снятия санкций с российской компании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.20 (5.20 мск) понедельника ценные бумаги "Русала" подорожали в Гонконге на 11,43% — до 2,34 гонконгских доллара за акцию на фоне последних новостей.

Ранее глава министерства финансов США Стивен Мнучин сообщил, что ведомство получило от российского алюминиевого гиганта "Русал" предложения, которые могут привести к выводу компании из-под действия американских санкций. При этом детали пока не разглашаются. Министр добавил, что американская администрация хотела бы найти приемлемое решение по этому вопросу.

В начале апреля США впервые внесли в свой так называемый "черный список" (SDN-лист) крупные российские публичные компании — контролируемые Олегом Дерипаской "Русал" и En+. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.