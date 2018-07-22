Криптоактивы не угрожают мировым финансам, заявили на встрече G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июл — РИА Новости. Криптоактивы пока не являются угрозой для стабильности мировых финансов, но необходимо контролировать ситуацию в этой сфере, говорится в коммюнике, принятом по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Буэнос-Айресе.
"Криптоактивы сейчас не представляют риска для мировой финансовой стабильности, но необходимо оставаться настороже", — говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи.
В документе страны "двадцатки" приветствовали усилия Совета по финансовой стабильности, который консультирует G20 по вопросам мировых финансовых систем, и тех организаций, которые устанавливают мировые стандарты. Страны надеются "на продолжение их работы в области мониторинга потенциальных рисков криптоактивов и оценки возможных и необходимых действий".
Страны также призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) определить к октябрю 2018 года стандарты, которые должны быть применимы к криптоактивам в этой области.