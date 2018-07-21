В МВФ рассказали об угрозе торговой политики США для мировой экономики

МЕХИКО, 21 июл — РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что введение США новых пошлин может снизить мировой ВВП на полпроцента.
"При самом худшем сценарии… снижение глобального ВВП составит полпроцента", — заявила Лагард на пресс-конференции в рамках встречи министров финансов и глав центральных банков "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе.
Приезд Лагард был встречен в Аргентине акциями протеста. Они начались в пятницу и продолжатся в субботу под лозунгами "Нет МВФ". Участники маршей протестуют против политики фонда в отношении страны.
В июне МВФ официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов. Власти намерены воспользоваться первым траншем в 15 миллиардов, но использование дальнейших траншей пока не подтверждено. При этом многие экономисты опасаются, что намеченная Аргентиной планка инфляции в 15 процентов по итогам года будет превышена.
Пошлины на сталь и алюминий
В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.
Многие торговые партнеры восприняли этот шаг негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.
В конце мая Москва уже уведомила ВТО о возможном введении пошлин на 537,6 миллиона долларов в год на американские товары. В июне Орешкин заявил, что страна введет пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и ряда других товаров, но лекарств среди них не будет.
Торговые отношения США и Китая
В свою очередь, Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25 процентов на 106 наименований товаров, импортируемых из Штатов.
В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят применять взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах пока не удалось, и Вашингтон анонсировал новые сборы.
Китай отреагировал зеркально и ввел 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов.
Накануне Дональд Трамп заявил о готовности ввести в случае необходимости пошлины на весь китайский импорт. Если это произойдет, под ограничения попадут товары на 500 миллиардов долларов.