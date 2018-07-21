В МВФ рассказали об угрозе торговой политики США для мировой экономики

Грузовики на разгрузке контейнеров с судна в порту Лос-Анджелеса. Архивное фото

Грузовики на разгрузке контейнеров с судна в порту Лос-Анджелеса. Архивное фото

МЕХИКО, 21 июл — РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что введение США новых пошлин может снизить мировой ВВП на полпроцента.

"При самом худшем сценарии… снижение глобального ВВП составит полпроцента", — заявила Лагард на пресс-конференции в рамках встречи министров финансов и глав центральных банков "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе.

Приезд Лагард был встречен в Аргентине акциями протеста. Они начались в пятницу и продолжатся в субботу под лозунгами "Нет МВФ". Участники маршей протестуют против политики фонда в отношении страны.

В июне МВФ официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов. Власти намерены воспользоваться первым траншем в 15 миллиардов, но использование дальнейших траншей пока не подтверждено. При этом многие экономисты опасаются, что намеченная Аргентиной планка инфляции в 15 процентов по итогам года будет превышена.

Пошлины на сталь и алюминий

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.

Многие торговые партнеры восприняли этот шаг негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.

В конце мая Москва уже уведомила ВТО о возможном введении пошлин на 537,6 миллиона долларов в год на американские товары. В июне Орешкин заявил, что страна введет пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и ряда других товаров, но лекарств среди них не будет.

Торговые отношения США и Китая

В начале апреля Соединенные Штаты также опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины в качестве ответа на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В свою очередь, Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25 процентов на 106 наименований товаров, импортируемых из Штатов.

В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят применять взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах пока не удалось, и Вашингтон анонсировал новые сборы.

В середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Новые сборы коснулись импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов.

Китай отреагировал зеркально и ввел 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов.

Накануне Дональд Трамп заявил о готовности ввести в случае необходимости пошлины на весь китайский импорт. Если это произойдет, под ограничения попадут товары на 500 миллиардов долларов.