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Экономика

Российские чиновники прошли интенсив по цифровой экономике

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© Fotolia / undreyМужчина работает за компьютером. архивное фотоМужчина работает за компьютером. архивное фото
© Fotolia / undrey

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более тысячи чиновников, менеджеров, инженеров, преподавателей, а так же студентов и школьников собрались в середине июля на острове Русский, чтобы послушать лекции про квантовые технологии, проектирование биометрических оптических сенсоров, "цифровых двойников" и блокчейн.

Биткоин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корреспондент РИА Новости тоже посетила первую в России образовательную программу по интенсивной подготовке кадров для цифровой экономики "Остров 10-21", которая проходит в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке с 10 по 21 июля. Цель курса — научить специалистов из самых разных сфер работать по-новому, чтобы соответствовать эпохе цифровой экономики.

Включенность студентов в работу, а так же их уровень стресса организаторы оценивали с помощью интеллектуальных сенсоров: они были установлены в похожих на "умные часы" браслетах и в "умных поясах", которые надели на всех участников в первый же день программы.

"Задача стояла — анализ изменения регуляции сердечного ритма в процессе образовательного интенсивна, количественная оценка индексов психофизиологического напряжения — стресса. Ничего неожиданного не обнаружили", — рассказал РИА Новости создатель "умных браслетов" и "умного пояса", профессор технических наук Владимир Петрухин.

Эффективности обучения, возможно, способствовало и то, что с помощью этих устройств организаторы могли отследить точное местоположение каждого участника — а значит, прогулять занятие было невозможно.

Цифровой отбор

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Интенсивная образовательная программа представляет собой принципиально новую модель образования, когда человек за 10 дней может пройти курс, который сформирован персонально для него, рассказал спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Ни у одного из участников не было повторяющихся наборов лекций. Программы для каждого участника составляли индивидуально с помощью специальных алгоритмов.

Как рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Университет 2035" Василий Третьяков, в ходе отбора были собраны команды из разных людей. "Впервые у нас студенты были отобраны не по принципу какого-то единого конкурса, когда мы хотим собрать одинаковых людей, здесь мы хотели собрать разных людей, которые являются либо носителями каких-либо особенных личных качеств, либо каких-то редких компетенций, которые, с нашей точки зрения, нужны, чтобы реализовывать проекты ", — сообщил он.

С одной стороны, в отборе учитывались данные тестов, а с другой стороны — игр. Так создавался специальный "цифровой след", который помог бы человеку раскрыться и показать, что этот человек на сегодняшний день уже является устоявшимся предпринимателем, технологом, организатором, либо аналитиком данных. Информация собиралась, отбиралась и добавлялась в специальную нейросеть, которая помогала понять, кто и на какой типаж похож, или может им стать.

Платежная карта MasterCard. Архивное фото
© AP Photo / Bill Sikes, file
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"Мы пытались оценить не только текущий уровень развития участника, но и потенциал. Мы пытались найти еще более редких людей, таких как — как мы их назвали — "архитекторы экосистем", которые способны думать не об одном проекте, не об одном продукте, а о той среде, которая нужна, чтобы проекты и продукты росли. Еще мы пытались найти специальный людей — "агентов влияния", которых мы назвали "лидерами сообщества", которые помогают продвигать новые идеи, новые модели широко в массы, чтобы то, что происходит здесь стало достоянием сообщества", — добавил Третьяков.

Без отрыва от ноутбука

Процесс обучения на острове уникальный: люди учатся практически целый день, без отрыва от производства, рассказал РИА Новости куратор направления "Кадры и образование" программы "Цифровая экономика" Олег Подольский.

"Люди ходят с ноутбуками, решают какие-то задачки рабочие и вместе с этим посещают лекции. У них много групповой работы, потому что у них кейсы, постановки задач, это командная проработка. По сути это такой микс образовательных активностей, которые включают в себя и лекции, и семинары, и проектную работу, и наши студенты вместе с искусственным интеллектом определяют для себя наиболее удобную траекторию прохождения этого интенсива в соответствии с их интересами, приоритетами, потребностями, профессиональными задачами", — сказал он.

По его словам, в российских регионах сейчас не хватает специалистов по "цифровой экономике". Поэтому в рамках интенсива был организован специальный образовательный трек для представителей региональных органов власти: "Управление, основанное на данных".

Дмитрий Песков. Архивное фото
© Фото : предоставлено АСИ
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Его участникам была предложена 21 задача, решить которые можно было, анализируя и управляя массивами данных из различных отраслей.

"Вне зависимости от того, о каком регионе мы говорим, задачи очень похожие. Поэтому формат коворкинга, совместной экспертной деятельности, наиболее приоритетен. Мы считаем, что даже за такой короткий промежуток как 11 дней люди успевают приобрести нужную мотивацию к решению задачи, и, мы надеемся довести ее до логического завершения по приезду домой", — добавил Подольский.

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