МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Решение S&P о подтверждении суверенного рейтинга России было ожидаемым, а позитивные комментарии относительно будущих рейтингов дают хороший сигнал рынку, заявил РИА Новости главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

"В принципе это было ожидаемо. Реакция рынков будет достаточно сдержанной в связи с тем, что это ожидание было в рынке. Но то, что агентство дает позитивные комментарии относительно возможности повышения рейтинга, это позитивный сигнал, и реакция может быть позитивной", — сказал он.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне BBB-, прогноз стабильный. В релизе агентства сообщается, что более позитивный рейтинг может быть присвоен РФ в следующие 24 месяца в случае "увеличения темпа восстановления экономики и роста ВВП на душу населения до показателя, сравнимого с аналогичными по уровню развития странами".

Пока темпы экономического роста в России пока отстают от общемировых, напомнил Лисоволик. "Ускорение темпов потребует некоторого улучшения внешнего фона, но здесь нужны и внутренние импульсы для экономического роста. В том числе реализация тех мер, которая была анонсирована Минэкономразвития относительно существенного наращивания роста инвестиций и улучшения инвестиционного климата", — полагает он.

"Если такого рода меры будут реализованы и мы увидим экономический рост, думаю, это будет ключевым критерием для S&P и других рейтинговых агентств в пересмотре вверх российского рейтинга", — добавил аналитик. Он напомнил, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что для российского правительства ориентиром является дальнейшее улучшение рейтингов и возможности для него есть.