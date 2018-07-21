США выразили готовность к торговой сделке с Китаем

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Администрация США готова заключить торговое соглашение с Китаем, если в стране будет искреннее желание провести значимые изменения, заявил агентству Рейтер министр финансов США Стивен Мнучин.
При этом Мнучин отметил, что американские власти при подготовке полугодового отчета, который будет представлен в середине октября, проверят действия Китая в связи с ослаблением юаня.
"Неоспоримо, что ослабление валюты создает для них (Китая) несправедливое преимущество. Мы будем очень внимательно проверять, манипулировали ли они валютой", — сказал министр.
Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.