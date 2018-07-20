Медведев оценил ущерб от незаконной рубки леса

15:4320.07.2018
(обновлено: 16:00 20.07.2018)
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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июл — РИА Новости. Ущерб от незаконной рубки леса в РФ ежегодно исчисляется миллиардами рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу.
"Хотя доля такой рубки (нелегальной) в легальном обороте снижается, всё-таки результаты определенные есть, это происходит все-таки, на наш взгляд, недостаточными темпами. Ущерб по-прежнему значительный и ежегодно измеряется миллиардами рублей", — сказал Медведев в ходе совещания об охране и защите лесов и глубокой переработке древесины.
Он также подчеркнул, что важно соблюдать баланс между разумным использованием древесины и сохранением и возобновлением леса.