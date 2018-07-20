В Раде заявили о "риске" отмены санкций США против России

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Существует "риск", что президенты России и США смогут договориться об отмене санкций, заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко в эфире телеканала NewsOne.

"Санкции это инструмент давления, который использовала Европа и Америка. Сейчас риск в том, что Путин с Трампом могут договориться о снятии санкций, таким образом поставив Европу в странное и неприемлемое для нее положение", — отметил политик.

При этом депутат выразил мнение, что Киеву необходимо повысить репутацию, чтобы защита его интересов у международных партнеров "не вызывала стыда".

"Украина должна быть страной, которую не стыдно защищать. Потому что, защищая Украину, каждая страна чем-то жертвует. Украина должна быть симпатичным партнером для больших стран, чтобы с ней было не стыдно иметь дело", — заключил Лещенко.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ограничительные меры против Москвы останутся в силе, уточнив, что диалог с Россией "очень важен и полезен".

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Западные страны, обвинив Россию во вмешательстве, ввели против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.