Оштрафовавший Google Евросоюз переиграл США, но это ненадолго, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Евросоюз переиграл США, наложив штраф в 4,34 миллиарда евро на Google, но это преимущество ненадолго, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Я говорил вам! Европейский союз только что впаял штраф в пять миллиардов одной из наших прекрасных компаний, Google. Они и правда обошли США, но ненадолго!" — написал он в Twitter.
Еврокомиссия ранее оштрафовала Google на рекордные 4,34 миллиарда евро за "нарушение антимонопольных правил ЕС" и "незаконные ограничения" для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи, в частности, попытки использовать операционную систему Android как средство для закрепления доминирующего положения своей поисковой системы. Компания Google заявила, что обжалует решение.
I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2018 г.