БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4,34 миллиарда евро за "нарушение антимонопольных правил ЕС" и "незаконные ограничения".

По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, компания наложила ряд ограничений на производителей Android-устройств и сетевых операторов для того, чтобы трафик на устройствах Android шел через поисковую систему Google.

"Эта практика лишила конкурентов возможности внедрять инновации и конкурировать. Они лишили европейских потребителей преимуществ эффективной конкуренции в важной мобильной сфере", — добавила Вестагер.

Она подчеркнула, что размер штрафа показывает серьезность нарушений европейских правил. ЕК дала Google три месяца на их устранение под угрозой штрафных санкций до пяти процентов от среднего ежедневного оборота дочернего холдинга Alphabet.

Суть претензий Еврокомиссии

ЕК подозревает Google в создании условий, когда производители техники на базе Android были вынуждены предварительно устанавливать сервисы и приложения Google (например, браузер Chrome).

Кроме того, в Еврокомиссии считают, что компания не позволяла производителям устройств использовать "любую альтернативную версию Android, которая не была одобрена Google".

"Комиссия тщательно оценила аргументы Google о том, что эти ограничения необходимы для предотвращения "фрагментации" системы Android, и пришла к выводу, что они необоснованны. Во-первых, Google мог обеспечить, чтобы устройства Android, использующие приложения и службы Google, соответствовали техническим требованиям Google, не предотвращая появления "форков" Android. Во-вторых, Google не предоставил никаких достоверных доказательств того, что "форки" Android будут затронуты техническими сбоями или не будут поддерживать приложения", — заявила ЕК.