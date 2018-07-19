Путин подписал закон о праве повышать пошлины на бензин до 90%

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству РФ право повышать экспортные пошлины на бензин до 90% от пошлины на нефть, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Документ позволит правительству до конца 2018 года вводить вывозную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин в размере до 90%, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Илья Трунин. Аналогичная мера применялась в 2011 году, напоминал он.

Таким правом правительство сможет воспользоваться, например, в случае роста цен на бензин, несмотря на достигнутые ранее договоренности с нефтяными компаниями.

Закон устанавливает, что ставки вывозных таможенных пошлин для легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилолов, масел смазочных, прямогонного и товарного бензина не должны превышать 90% ставки пошлины на нефть для всех календарных месяцев, приходящихся на период с 1 августа по 31 декабря 2018 года. Данное положение вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования закона.

Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.

Закон также освобождает от вывозных таможенных пошлин нефть, включая нефтегазоконденсатные смеси, которые добыты на месторождениях, подпадающих под применение режима НДД (налог на дополнительный доход). Данная льгота будет применяться в отношении месторождений, отнесенных к первой и второй группе, пояснял РИА Новости зампред комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский. К первой группе относятся новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью до 5%, ко второй — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине.