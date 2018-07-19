Банк России привел данные по количеству фальшивых 2000-рублевых купюр

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Банк России во втором квартале 2018 года выявил 16 поддельных 2000-рублевых купюр, следует из статистических материалов, опубликованных на сайте регулятора.

Общее количество фальшивых денежных знаков по сравнению с предыдущим периодом выросло на 12% до 9415 штук, больше всего подделок регулятор обнаружил в мае — 3372 штуки.

Второй квартал подряд любимой купюрой фальшивомонетчиков продолжает оставаться банкнота номиналом в 5000 рублей, негативный вклад в статистику таких подделок составил 72%.

Количество фальшивых денежных знаков иностранных государств во втором квартале снизилось почти на 30%. Большинство подделок было обнаружено в середине квартала — 219 штук.

Фаворитом, как и в первом квартале, стал доллар США — регулятор обнаружил 556 фальшивок. Также было выявлено 46 поддельных банкнот евро, 13 фальшивых юаней и 2 поддельных фунта стерлингов.