В проекте "Северный поток — 2" нет двойного дна, заявил Путин

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Проект трубопровода "Северный поток-2" является исключительно коммерческим и не имеет политической подоплеки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Десятилетиями складывалась наша общая транспортная, энергетическая инфраструктура. Подчеркну: все те… проекты, которые мы реализуем с Европой, включая и, скажем, "Северный поток-2", носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер. В них нет политической подоплёки и какого-либо двойного дна", — заявил Путин в четверг, выступая на совещании послов РФ в МИД.