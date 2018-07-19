Правительство предложило упростить добровольную сертификацию для бизнеса

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правительство РФ предлагает упростить добровольную сертификацию для малого и среднего бизнеса, в том числе снизить затраты на ее проведение, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

Он пояснил, что нередки случаи, когда процедура добровольной сертификации используется государственными структурами, чтобы создавать барьеры для малого и среднего бизнеса. По словам премьера, госкомпании отсеивают малые предприятия, с которыми не хотят работать, без объективных причин.

"Предлагается усилить контроль и наделить Росстандарт полномочиями, которые позволят ему вести мониторинг системы добровольной сертификации и при выявлении нарушений приостанавливать регистрацию компаний. Одновременно будет введено взаимное признание сертификатов различных компаний, чтобы сократить расходы и производителя, и покупателя. Кроме того, для малых и средних предприятий будет ограничена стоимость самой процедуры сертификации по стоимости затрат на ее проведение. Сейчас таких ограничений просто нет, и цены могут устанавливаться произвольно… Все эти шаги, надеюсь, позволят сделать более прозрачным механизм ценообразования в системе добровольной сертификации и выровнять условия для участников", — сказал Медведев.