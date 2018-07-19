Новак рассказал об объеме работы проекта "Ямал СПГ" с декабря 2017 года

ЦЗЯНСУ ЖУДУН (Китай), 19 июл — РИА Новости. Около 3 миллионов тонн продукции отгружено с "Ямала СПГ" с момента запуска завода к текущему моменту, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"В настоящий момент с проекта "Ямал СПГ" уже отгружено около 3 миллионов тонн продукции", — сказал Новак на торжественной церемонии встречи танкеров "Владимир Русанов" и "Эдуард Толль" с завода "Ямал СПГ" в Китае.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Бюджет "Ямала СПГ" составляет 27 миллиардов долларов. Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года. Всего в рамках проекта "Ямал СПГ" запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион.