"Нафтогаз" готов пойти на мировую с "Газпромом"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" готов рассмотреть предложения российской стороны касательно мирового соглашения по спорам с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже при условии сохранения гарантии проведения переговоров по новому контракту на транзит газа, заявил в среду глава украинской госкомпании Андрей Коболев.

При этом он отметил, что "Нафтогаз" отказывается от мировой в трехстороннем формате.

"Мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока — 2", — сказал Коболев.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что на трехсторонних переговорах в Берлине с участием Еврокомиссии обсуждали также и вопрос мирового соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом", однако каких-либо решений принято не было. Министр предположил, что этот вопрос детально рассмотрят на следующей встрече в октябре.

Спор в Стокгольме

"Газпром" и "Нафтогаз" вели в Стокгольмском арбитраже вели спор о контрактах на поставку и транзит газа. По иску суд постановил, что украинская госкомпания должна выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Тем не менее за этим последовало второе решение, которое оказалось в пользу "Нафтогаза" — госкомпании присудили 4,673 миллиарда долларов. Таким образом, с учетом первого решения арбитров "Газпром" обязали выплатить украинскому партнеру 2,56 миллиарда.

Российский концерн обжаловал это решение, объявив о разрыве контрактов с "Нафтогазом".

В конце мая Киев объявил о начале процедуры принудительного взыскания средств. Украина попыталась арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Позже, 13 июня, "Газпром" добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения вердикта Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить такое решение, но не смог убедить судей.

В свою очередь президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул, что Москва сохранит транспортировку газа через территорию Украины и продлит транзитный контракт, который истекает в 2019 году. Однако, по его словам, для этого потребуется урегулировать спор в стокгольмском арбитраже.

В среду в украинской госкомпании анонсировали начало нового арбитражного процесса с требованием компенсации от занижения тарифа в 2018 и 2019 годах на 11,6 миллиарда долларов. Помимо этого, согласно коммерческому директору "Нафтогаза" Юрию Витренко, компания продолжит попытки взыскать с "Газпрома" сумму, о которой постановил предыдущий арбитраж.