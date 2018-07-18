На Ямале появится новый рыборазводный завод

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Новый рыборазводный завод появится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает правительство региона.

"Проектирование и возведение такого завода на территории Тазовского района предусмотрено в рамках соглашения о взаимодействии между правительствами Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области, ОАО "АК "Транснефть" и АО "Корпорация развития". В настоящее время уже одобрено техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ", — говорится в сообщении.

Таким образом, в округе продолжается реализация мероприятий "дорожной карты" по развитию аквакультуры, которая, в том числе предполагает искусственное воспроизводство ценных видов рыб и возвращение в промысел запрещенных сегодня к вылову муксуна и нельмы, уточняют власти.

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора региона Дмитрия Артюхова была организована встреча руководителей и специалистов профильных департаментов, представителей ТЭК, администрации Тазовского района и науки, на которой обсуждалась тема строительства завода по разведению молоди ценных видов рыб в поселке Тазовский.

В ближайшее время органы власти Тазовского района подготовят необходимую документацию по выделению земельного участка под строительство рыборазводного предприятия.

Директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Виктор Югай отметил, что эти мероприятия направлены в первую очередь на пополнение в водоемах округа запасов сиговых видов рыб. "Именно это позволит обеспечить потребности населения Ямала в биоресурсах. Кроме того, реализация данного проекта имеет и социальную направленность – создание дополнительных рабочих мест", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента.

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