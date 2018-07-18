В Госдуме отказались от введения пошлин на покупки в интернете

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Комитет по бюджету и налогам в среду исключил из текста законопроекта о таможенном регулировании норму, которая допускала введение платежа за покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах.

Комитет вернулся к поправке, которая содержала такую норму и приняла ее в новой редакции, которая не содержит такого права кабмина.

Норма, исключенная из текста, предоставляла правительству РФ право устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты. Данная норма первоначально содержалась в поправке, внесенной правительством, а потом вошла в аналогичную поправку депутата Сергея Чижова.

На заседании бюджетного комитета его глава Андрей Макаров сообщил, что "при работе с юристами, они обратили наше внимание совершенно справедливо на то, что у нас появилась одна из поправок, которой не было в рекомендациях рабочей группы (комитета), но оказалась в поправках правительства". По его словам, в поправке по существу вводится право правительства устанавливать новый платеж, которого не существует на сегодняшний день.

"Мы с вами работаем над тем, чтобы налоговые платежи вводились в налоговый кодекс, а здесь… эта поправка передает такое право правительству", — заметил депутат. "Мы никогда нигде ни на каком уровне этот вопрос не прорабатывали", — напомнил он.

"Правительство исходило из того, что в будущем такая норма могла бы помочь", — сказал на это замечание заместитель министра финансов РФ Илья Трунин. При этом он согласился с замечанием комитета, что если электронная торговля и должна облагаться, то не только у физических лиц. Кроме того, по словам замминистра, понятия международной электронной торговли нет в законодательстве.

"В любом случае, это не предмет таможенного регулирования, поскольку те таможенные платежи, которые связаны с пересечением границы, и, в частности, с беспошлинным ввозом товаров для их использования, они установлены даже не российским законодательством, а таможенным законодательством Евразийского экономического союза. Поэтому, наверное, комитет здесь прав, что сейчас эту норму вводить преждевременно", — резюмировал Трунин.