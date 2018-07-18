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Экономика

Эксперты объяснили сокращение доли России в госдолг США

(обновлено: 18:51 18.07.2018)
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© AP Photo / Pavel GolovkinПластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа. Архивное фотоПластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа. Архивное фото
© AP Photo / Pavel Golovkin

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сокращение вложений России в госдолг США до 11-летнего минимума, которое многие связывают с геополитическими факторами, такими как санкции, на самом деле может объясняться исключительно рыночной ситуацией и желанием Банка России диверсифицировать международные резервы, считает ряд опрошенных РИА Новости экспертов.

Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава ВТБ прокомментировал снижение доли России в госдолге США
Минфин США опубликовал данные, согласно которым вложения России в гособлигации США сократились до минимума с 2007 года и составили на конец мая 14,9 миллиарда долларов, причем только за этот месяц портфель сократился втрое.

Сам Банк России, управляющий золотовалютными резервами (ЗВР) страны, публикует информацию о вложениях с полугодовым лагом, чтобы не влиять на котировки. После апрельской статистики из США глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор проводит политику диверсификации резервов, учитывая все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.

"Объяснений здесь несколько. Самое популярное мнение и в наших, и в мировых СМИ состоит в том, что причиной являются последствия санкций и чисто геополитическая ситуация. Мне думается, здесь какая-то правда есть, но по большому счету надо исходить из того, что денежные власти принимают свои решения в соответствии с рынком", — сказал советник Института современного развития Никита Масленников.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В связи с этим он указал на рост доходностей казначейских облигаций США. "При росте доходности всегда падает цена текущих облигаций на рынке, поэтому, естественно, ждать, пока она опустится до неприемлемого уровня, центральным банкирам нецелесообразно. С учетом этого обстоятельства я не исключаю, что принимались решения на продажу активов", — отметил эксперт.

Ожидаемое снижение

Заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая отметила, что ЦБ РФ давно объявил о курсе на диверсификацию ЗВР, поэтому снижение было вполне ожидаемым. "Политической подоплеки я здесь не прослеживаю, тем более что доля российских вложений для США всегда была невелика", — добавила она.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ранее, до 2007 года, Россия не делала крупных вложений в американские облигации, напомнила Дворецкая. "Теперь регулятор возвращает долю на привычный уровень. Сложно сказать насчет того, продолжит ли в дальнейшем эта доля сокращаться. Здесь все зависит от политики Банка России", — отметила эксперт.

Максимальные российские вложения пришлись на октябрь 2010 года (176,3 миллиарда долларов). В марте 2018 года Россия была на 16-й строке рейтинга крупнейших держателей американских казначейских бумаг, а уже к апрелю сбросила половину из них, опустившись на 22-ю строку и сохранив облигаций только на 48,7 миллиарда долларов. Сейчас Россия уже не входит в перечень 33-х крупнейших держателей. Лидером списка является Китай, который владеет американскими облигациями почти на 1,2 триллиона долларов.

Золото или облигации других стран

По мнению Масленникова, российский ЦБ мог "переложиться" в бумаги других стран, которые соответствуют инвестиционной декларации, по которой регулятор должен размещать резервы в бумаги с определенными рейтингами. "Могли переориентироваться в европейские бумаги, в японские. Не думаю, что в китайские, у них все достаточно сложно с финансовой ситуацией", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucc
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Дворецкая полагает, что регулятор мог перераспределить вложения в пользу золота и частично других валют. Она отметила, что многие развитые страны имеют высокую долю золота в резервах: у США она доходит до 75%, Германии — до 67%, Франции — до 58%, Италии — 67%, Нидерландов — 63%, однако Великобритания имеет всего 7%. "Как видим, здесь закономерности нет, но большинство развитых стран имеют большую долю. Что касается Китая и Японии, у них низкая доля – по два процента – потому что они держат, наоборот, все американские долги. США по сути является "заложником" намерений Китая и Японии", — добавила эксперт.

Размещение в другие валюты обеспечивает подушку для устойчивости рубля, указала Дворецкая. "Такая подушка у нас существует. Есть стандарты достаточности резервов в сравнении с критическим импортом и другими показателями. У нас по этим стандартам очень высокое накопление резервов. С точки зрения международной безопасности мы на очень хорошем уровне, если речь идет о структуре резервов", — отметила она.

Масленников тоже допустил перераспределение резервов в пользу золота, однако отметил, что в финансовых кругах постоянно идут дискуссии на тему вложений в такой актив. "Последнее время видим, что Центральный банк наращивает позицию по золоту. Будем надеяться, что у него свои резоны для этого есть…. Ощущение надвигающегося неблагополучия в мировом хозяйстве серьезно, поэтому с учетом этого могли разместиться в золото", — сказал эксперт.

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