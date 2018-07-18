Эксперты объяснили сокращение доли России в госдолг США

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сокращение вложений России в госдолг США до 11-летнего минимума, которое многие связывают с геополитическими факторами, такими как санкции, на самом деле может объясняться исключительно рыночной ситуацией и желанием Банка России диверсифицировать международные резервы, считает ряд опрошенных РИА Новости экспертов.
Сам Банк России, управляющий золотовалютными резервами (ЗВР) страны, публикует информацию о вложениях с полугодовым лагом, чтобы не влиять на котировки. После апрельской статистики из США глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор проводит политику диверсификации резервов, учитывая все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.
"Объяснений здесь несколько. Самое популярное мнение и в наших, и в мировых СМИ состоит в том, что причиной являются последствия санкций и чисто геополитическая ситуация. Мне думается, здесь какая-то правда есть, но по большому счету надо исходить из того, что денежные власти принимают свои решения в соответствии с рынком", — сказал советник Института современного развития Никита Масленников.
Ожидаемое снижение
Заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая отметила, что ЦБ РФ давно объявил о курсе на диверсификацию ЗВР, поэтому снижение было вполне ожидаемым. "Политической подоплеки я здесь не прослеживаю, тем более что доля российских вложений для США всегда была невелика", — добавила она.
Максимальные российские вложения пришлись на октябрь 2010 года (176,3 миллиарда долларов). В марте 2018 года Россия была на 16-й строке рейтинга крупнейших держателей американских казначейских бумаг, а уже к апрелю сбросила половину из них, опустившись на 22-ю строку и сохранив облигаций только на 48,7 миллиарда долларов. Сейчас Россия уже не входит в перечень 33-х крупнейших держателей. Лидером списка является Китай, который владеет американскими облигациями почти на 1,2 триллиона долларов.
Золото или облигации других стран
По мнению Масленникова, российский ЦБ мог "переложиться" в бумаги других стран, которые соответствуют инвестиционной декларации, по которой регулятор должен размещать резервы в бумаги с определенными рейтингами. "Могли переориентироваться в европейские бумаги, в японские. Не думаю, что в китайские, у них все достаточно сложно с финансовой ситуацией", — сказал он.
Размещение в другие валюты обеспечивает подушку для устойчивости рубля, указала Дворецкая. "Такая подушка у нас существует. Есть стандарты достаточности резервов в сравнении с критическим импортом и другими показателями. У нас по этим стандартам очень высокое накопление резервов. С точки зрения международной безопасности мы на очень хорошем уровне, если речь идет о структуре резервов", — отметила она.
Масленников тоже допустил перераспределение резервов в пользу золота, однако отметил, что в финансовых кругах постоянно идут дискуссии на тему вложений в такой актив. "Последнее время видим, что Центральный банк наращивает позицию по золоту. Будем надеяться, что у него свои резоны для этого есть…. Ощущение надвигающегося неблагополучия в мировом хозяйстве серьезно, поэтому с учетом этого могли разместиться в золото", — сказал эксперт.